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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 09:00

Андрей Чибис передал маленьким пациентам областной детской больницы «Коробку храбрости»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в акции Центра гражданских инициатив «Коробка храбрости». Проект реализуется уже третий год подряд. Добровольцы собирают для детей, проходящих лечение в больницах и поликлиниках, небольшие подарки – игрушки, книжки, настольные игры, пазлы, наборы для творчества. Такая маленькая радость способна подбодрить ребёнка, которому предстоит операция или сложные лечебные манипуляции, да и просто скрасить нахождение в палате. Медики используют подарки как «призы за храбрость», вручая их ребятам, стойко переносящим лечение, – отсюда и название проекта.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с помощью волонтёров Андрей Чибис доставил «Коробку храбрости» в приёмный покой Мурманской областной детской клинической больницы. Глава региона сообщил, что в текущем году степень участия северян в акции выросла на порядок.

«В прошлом году полторы тысячи подарков было. Сегодня небезразличные люди, некоммерческие организации, предприятия, волонтёры собрали 17 тысяч подарков для юных северян, которым предстоит лечение в наших больницах. Я искренне всех благодарю! Мы приняли решение продлить акцию до конца декабря, чтобы каждый мог внести свой вклад и передать подарок ребёнку, который нуждается в моральной поддержке. Здорово, что участвуют в ней не только взрослые, но и дети, и потом интересуются – как там те, кто получил подарок?», - отметил губернатор.

Андрей Чибис также рассказал, что в комплектовании Коробки ему помогла семья, а маленький сынишка подсказывал, какие именно игрушки было бы приятно получить детям.

Несмотря на то, что все игрушки в коробке новые, их ждёт обязательная санитарная обработка – таковы больничные правила.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, акция «Коробка храбрости» проходит по инициативе и при поддержке партии «Единая Россия». Принять в ней участие может любой желающий. В Мурманске, Североморске, Кандалакше, Коле, Ковдоре, Видяево, Мончегорске, Оленегорске и Печенгском округе установлены 20 специальных боксов, куда можно положить подарки для детей. Есть лишь несколько условий:  игрушки, игры или книги должны быть новыми, в упаковке;  не принимаются плюшевые, бьющиеся, острые и содержащие много мелких деталей игрушки, а также детская косметика.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429797/

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