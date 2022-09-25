Мурманская область. Арктика (16+)25.09.22 10:00
Андрей Чибис передал «Орден мужества» родным северянина, погибшего в ходе специальной военной операции
Андрей Чибис передал «Орден мужества» Нине Степановне Тимохиной — матери северянина, погибшего в ходе специальной военной операции.
По Указу Президента РФ Денис Анатольевич Тимохин награждён за самоотверженность, мужество и отвагу, за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни.
Глава региона выразил признание всем тем, кто сейчас исполняет свой долг, проявляет мужество и героизм в ходе специальной военной операции.
«Хочу выразить особую благодарность героям и защитникам нашей Родины. Они достойны поколения победителей Великой Отечественной войны», — сказал губернатор.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Дед». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Снижены ставки по всем льготным госпрограммам кредитования МСП-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул почти на 2,5 рубля, доллар просел на 1,7 рубля-PRO Энергетику (18+)#ВместеЯрче-2022: мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 и 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей