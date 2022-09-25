Андрей Чибис передал «Орден мужества» родным северянина, погибшего в ходе специальной военной операции

Андрей Чибис передал «Орден мужества» Нине Степановне Тимохиной — матери северянина, погибшего в ходе специальной военной операции.

По Указу Президента РФ Денис Анатольевич Тимохин награждён за самоотверженность, мужество и отвагу, за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Глава региона выразил признание всем тем, кто сейчас исполняет свой долг, проявляет мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

«Хочу выразить особую благодарность героям и защитникам нашей Родины. Они достойны поколения победителей Великой Отечественной войны», — сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru