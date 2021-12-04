Андрей Чибис переизбран в состав генсовета «Единой России»
Такое решение приняли делегаты третьего этапа Съезда партии
В рамках работы заключительного этапа XX съезда «Единой России» проведена ротация руководящих органов партии.
По результатам голосования секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Андрей Чибис переизбран в состав генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Кроме того, в состав руководящего органа партии вошёл руководитель региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин («Единая Россия»).
Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нём представлен отчёт о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда избрали председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Кроме того, сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.
Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/andrej-chibis-pereizbran-v-sostav-gensoveta-edinoj-rossii