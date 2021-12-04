Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 17:15

Андрей Чибис переизбран в состав генсовета «Единой России»

Такое решение приняли делегаты третьего этапа Съезда партии

В рамках работы заключительного этапа XX съезда «Единой России» проведена ротация руководящих органов партии.

По результатам голосования секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Андрей Чибис переизбран в состав генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Кроме того, в состав руководящего органа партии вошёл руководитель региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин («Единая Россия»).

Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нём представлен отчёт о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда избрали председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Кроме того, сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.

 

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/andrej-chibis-pereizbran-v-sostav-gensoveta-edinoj-rossii

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Художественный фильм (12+)23:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар потерял 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Мурманской области разработаны два законопроекта, чтобы помочь гражданам легализовать гаражи
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика