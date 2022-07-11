Андрей Чибис: петроглифы – уникальное историческое наследие региона, нужно активно знакомить с ними школьников и туристов

В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что интерес к древней культуре Кольского Заполярья с каждым годом растёт. В прошедшие выходные глава региона вместе с группой Российского общества «Знание» и школьниками посетил петроглифы на территории Терского района в рамках подготовки документального фильма об этом месте.

«25 лет назад в нашем регионе на острове Каменном в Канозере были обнаружены петроглифы. Это уникальный объект – памятник древнего наскального искусства. Сейчас исследователи нашли уже больше 1500 рисунков, которым в среднем около 6 тысяч лет. Очень важно сохранить это наследие, свидетельство о людях, которые населяли наш край тысячи лет назад. Я прошу Министерство образования в рамках патриотического воспитания в школах эту тему максимально активно раскрыть, потому что сейчас редко какой школьник или взрослый житель Мурманской области знает о петроглифах. А комитет по туризму прошу максимально продвигать объект в туристических маршрутах для гостей региона», – поручил Андрей Чибис и подчеркнул, что аналогичные объекты есть на полуострове Рыбачий и реке Поной, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/