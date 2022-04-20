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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.22 14:30

Андрей Чибис по итогам поездки в Кольский район: «В Ура-Губе будем делать дорогу к причалу»

В селе Ура-Губа будет отремонтирована дорога к причалу. Такое решение принято губернатором Андреем Чибисом в ходе рабочей поездки 19 апреля в Кольский район.

«Это место пользуется большой популярностью у рыбаков-любителей и рыболовецких предприятий. Хорошая дорога поможет сделать причал более доступным для них. При этом я прошу тех, кто приезжает сюда, соблюдать чистоту и порядок», – прокомментировал Андрей Чибис.

В рамках рабочей поездки губернатор посетил электрокотельные, медицинские и образовательные учреждения Килпъявра и Ура-Губы.

Поездка главы региона началась с осмотра индивидуальных электрокотельных (ИДЭК), которые снабжают тепловой энергией дома и социальные объекты Килпъявра. На текущий момент подрядчиком завершен монтаж линий электропередач, трансформаторной подстанции и электрокотельных. ИДЭК подключены к инженерным сетям зданий. Ввод объектов в эксплуатацию осуществлен на основании временных разрешительных документов. Постоянные разрешительные документы Ростехнадзора находятся на стадии подготовки.

Также губернатор осмотрел фельдшерско-акушерский пункт Килпъявра, в котором в конце 2019 года проведён капремонт. ФАП полностью укомплектован новым оборудованием, медицинской мебелью и доступен для маломобильных граждан. На пункте оказывают первичную доврачебную медико-санитарную помощь и проводят экспертизу временной нетрудоспособности.

В числе социальных учреждений глава региона посетил среднюю школу, в которую ходят дети из Килпъявра и посёлка Междуречье. Ранее на объекте были проведены замена окон, установка сантехники и косметический ремонт дошкольной группы.

Губернатор Андрей Чибис также побывал в школе в Ура-Губе. В 2021 году в рамках муниципальной программы по развитию образования в школе заменены радиаторы отопления, светильники, электропроводка и перекрытия, утеплен чердак. Кроме того, Урагубская СОШ приняла активное участие в программе преобразования школьных пространств «Arctic schools» – за счёт средств областного и местного бюджетов в образовательном учреждении создано многофункциональное пространство. Также в школе реализован проект «Сельский мини-технопарк – шаг в будущее». В этом году при финансовой поддержке правительства области в Урагубской школе запланирован ремонт столовой. Кроме того, сейчас проходит экспертиза проектно-сметной документации для строительства культурно-досугового центра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ура-Губы организована работа фельдшерско-акушерского пункта, который также посетил губернатор. В ФАПе ведут приём стоматологи, акушер-гинеколог, врач-педиатр, фельдшер. В мае и ноябре 2022 года запланирована работа «Поезда здоровья» с привлечением узких специалистов для оказания консультативной помощи жителям посёлка.

Фото: https://t.me/andrey_chibis/490

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