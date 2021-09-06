Андрей Чибис: по итогам поездки в ЗАТО Александровск должны быть приняты кадровые решения

Муниципальные служащие, ответственные за низкое качество работ по реконструкции «Снежного сквера» в Снежногорске, должны понести наказание. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис, комментируя в ходе оперативного совещания итоги рабочей поездки в ЗАТО Александровск.

«Хочу поблагодарить депутата областной Думы Владимира Владимировича Мищенко за своевременный сигнал о качестве работ по укладке плитки в сквере в Снежногорске. Сам туда заехал. Коллеги мою реакцию по этому поводу видели. Я считаю недопустимым, когда муниципальный заказчик, обязанный наблюдать за работами и контролировать качество, так безобразно к этому относится. Мною уже было принято решение в отношении самого главы ЗАТО, но меня абсолютно не устраивают те конкретные люди, которые то ли вид делают, то ли считают, что так укладывать плитку нормально. Я прошу сегодня же принять все кадровые решения и копию соответствующего приказа до конца сегодняшнего дня руководителю Аппарата правительства предоставить», – подчеркнул глава региона.

Губернатор предупредил руководителей органов местного самоуправления и сотрудников муниципальных контролирующих структур о личной ответственности за качество реализации проектов благоустройства на территориях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо этого, по результатам общения с руководством СРЗ «Нерпа» Андрей Чибис дал заместителю губернатора Юрию Фомину поручение проработать вопрос подготовки региональными колледжами большего числа специалистов востребованных профессий. В частности, судоремонтный завод, загруженный заказами, испытывает дефицит квалифицированных сварщиков.