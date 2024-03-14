Ещё два пункта витаминизации откроется в Мурманской областиВ Полярных Зорях пройдут общественные слушания на тему создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 11:30

Андрей Чибис по итогам встречи с жителями Ковдора поручил открыть в городе общественное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями Ковдора. Во встрече с гражданами, которая состоялась в рамках рабочей поездки главы региона в Ковдор, также принял участие глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов.

В начале встречи губернатор Андрей Чибис отметил, что позитивные изменения, которые происходят в Ковдоре на протяжении последних пяти лет, значительно улучшили условия для жизни местных жителей.

«Многие из них стали возможными благодаря договорённостям, достигнутым в результате соглашения с компанией АО «ЕвроХим». В частности, переоснащен Ковдорский краеведческий музей и создан образовательно-производственный центр на базе Ковдорского политехнического колледжа в рамках программы «Профессионалитет». Завершены ремонты детской библиотеки и детской школы искусств, на площадке которой состоялась встреча с жителями, открыто новое отделение многофункционального центра», – подчеркнул глава региона.

Вопросы, связанные со здравоохранением, звучали на встрече чаще всего. Ковдорчане отметили, что реализация губернаторского проекта «Витаминизация» позволила многим не только бесплатно сдать анализ на определение уровня витамина Д в организме, но и всерьёз задуматься о состоянии своего здоровья. Однако ковдорчане обозначили проблему нехватки медицинских специалистов и сложности с прохождением диспансеризации. 

Одна из жительниц Ковдора поблагодарила региональные власти за открытие молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ», которое, по её словам, пользуется большой популярностью среди горожан. Её поддержали другие горожане, при этом выяснилось, что многим хотелось бы проводить больше времени со своей семьёй, занимаясь чем-то интересным, а северная погода не всегда располагает к прогулкам. По итогу живой беседы Андрей Чибис поручил открыть в городе также общественное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Несколько вопросов, заданных на встрече, касались капитального ремонта домов и предоставления услуг ЖКХ.

В беседе с горожанами выяснилось, что в целом ковдорчане довольны нынешним состоянием города, который на протяжении долгих лет нуждался в переменах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, все вопросы, жалобы и предложения, озвученные на встрече с губернатором, Андрей Чибис поручил взять в работу профильным ведомствам.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, почему работодатели СЗФО отказывают кандидатам в работе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Тайны космоса». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый второй россиянин не готов снижать зарплатные ожидания ради удалёнки-PRO Валюту (16+)Доллар продолжает прибавлять, евро также дорожает-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Более 70 законопроектов: парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика