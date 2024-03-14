Андрей Чибис по итогам встречи с жителями Ковдора поручил открыть в городе общественное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями Ковдора. Во встрече с гражданами, которая состоялась в рамках рабочей поездки главы региона в Ковдор, также принял участие глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов.

В начале встречи губернатор Андрей Чибис отметил, что позитивные изменения, которые происходят в Ковдоре на протяжении последних пяти лет, значительно улучшили условия для жизни местных жителей.

«Многие из них стали возможными благодаря договорённостям, достигнутым в результате соглашения с компанией АО «ЕвроХим». В частности, переоснащен Ковдорский краеведческий музей и создан образовательно-производственный центр на базе Ковдорского политехнического колледжа в рамках программы «Профессионалитет». Завершены ремонты детской библиотеки и детской школы искусств, на площадке которой состоялась встреча с жителями, открыто новое отделение многофункционального центра», – подчеркнул глава региона.

Вопросы, связанные со здравоохранением, звучали на встрече чаще всего. Ковдорчане отметили, что реализация губернаторского проекта «Витаминизация» позволила многим не только бесплатно сдать анализ на определение уровня витамина Д в организме, но и всерьёз задуматься о состоянии своего здоровья. Однако ковдорчане обозначили проблему нехватки медицинских специалистов и сложности с прохождением диспансеризации.

Одна из жительниц Ковдора поблагодарила региональные власти за открытие молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ», которое, по её словам, пользуется большой популярностью среди горожан. Её поддержали другие горожане, при этом выяснилось, что многим хотелось бы проводить больше времени со своей семьёй, занимаясь чем-то интересным, а северная погода не всегда располагает к прогулкам. По итогу живой беседы Андрей Чибис поручил открыть в городе также общественное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Несколько вопросов, заданных на встрече, касались капитального ремонта домов и предоставления услуг ЖКХ.

В беседе с горожанами выяснилось, что в целом ковдорчане довольны нынешним состоянием города, который на протяжении долгих лет нуждался в переменах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, все вопросы, жалобы и предложения, озвученные на встрече с губернатором, Андрей Чибис поручил взять в работу профильным ведомствам.

Фото: https://gov-murman.ru