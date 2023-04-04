В Мурманской области стартовал региональный конкурс «Сувенир года. Арктика»В 2022 году доля муниципалитетов с благоприятной городской средой в Мурманской области составила 81% при плановом показателе 69
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 20:00

Андрей Чибис по итогам заседания президиума Госсовета: наш инвестклимат – один из передовых и перспективных в стране

Сегодня Президент Владимир Путин по видеосвязи провёл заседание президиума Госсовета «О развитии промышленности в условиях санкционного давления». В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Открывая заседание, глава государства отметил уже достигнутые успехи России в рамках санкционного давления. В стране нарастили производство, а также наладили новые экспортные связи, но, подчеркнул Владимир Путин, наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны.

В перечень заседания президиума Госсовета вошли решения, которые были выработаны вчера на семинаре-совещании с участием экспертов, специалистов федерального правительства и руководителей регионов страны. В разработке решений, в том числе, участвовал губернатор Андрей Чибис.

Инициативы касались финансовой поддержки промышленных предприятий, стимулирования спроса на российскую продукцию, кадрового обеспечения, логистики, экспорта, использования результатов научных исследований и конструкторских разработок в интересах отечественной промышленности и других.

«Выработанные вчера в ходе семинара-совещания инициативы и меры получили положительную реакцию президента Владимира Путина. И мы рассчитываем, что эти предложения дадут дополнительный импульс для развития нашей промышленности», – прокомментировал заседание президиума губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в Мурманской области действуют два уникальных преференциальных режима, как ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ, а также низкие налоги, которые региональным законодательством установлены для малого и среднего бизнеса.

«Сегодня наш инвестклимат – один из передовых и перспективных в стране. При поддержке президента в Кольском Заполярье реализуются крупнейшие проекты, такие как Мурманский транспортный узел, который позволит увеличить объём перевалки в незамерзающей акватории Кольского залива, а также новые проекты, связанные с модернизацией производства и расширения горно-обогатительных комбинатов региона, и, конечно, газификация Мурманской области, над которой мы сейчас работаем», – сказал Андрей Чибис.

На заседании президиума отдельное внимание было уделено подготовке кадров инженерных специальностей. Губернатор Андрей Чибис отметил, что у региона имеется хороший опыт взаимодействия с промышленными предприятиями в части подготовки требуемых специалистов. Так, в школах области открыты профессиональные «НОВАТЭК»-, «ФосАгро»- и «Норникель-классы», также у промышленных предприятий налажено партнёрское взаимодействие с колледжами.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших школьников получали ту профессию, которая востребована в регионе. Тот набор решений, который мы ожидаем по итогам заседания президиума Госсовета, позволит нам ещё активнее развивать нашу промышленность и экономику для того, чтобы повышать качество жизни северян», – резюмировал Андрей Чибис.

На заседании Владимир Путин подчеркнул, что основная задача, которая сейчас стоит перед страной, – выйти на устойчивый промышленный рост. В России смогли сконцентрировать ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономики. Для роста и стабильного развития необходимы системные стимулирующие меры. По итогам заседания президиума Государственного Совета Президент России дал поручение правительству обеспечить реализацию всех намеченных решений и в ближайшее время запустить соответствующие инструменты, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучше всего жителей СЗФО мотивируют хорошо работать деньги и уважение-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,1 рубля, доллар вырос на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)В марте Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1030,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Количество жалоб на неубранный снег в Заполярье снизилось на 37%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика