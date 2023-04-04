Андрей Чибис по итогам заседания президиума Госсовета: наш инвестклимат – один из передовых и перспективных в стране

Сегодня Президент Владимир Путин по видеосвязи провёл заседание президиума Госсовета «О развитии промышленности в условиях санкционного давления». В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Открывая заседание, глава государства отметил уже достигнутые успехи России в рамках санкционного давления. В стране нарастили производство, а также наладили новые экспортные связи, но, подчеркнул Владимир Путин, наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны.

В перечень заседания президиума Госсовета вошли решения, которые были выработаны вчера на семинаре-совещании с участием экспертов, специалистов федерального правительства и руководителей регионов страны. В разработке решений, в том числе, участвовал губернатор Андрей Чибис.

Инициативы касались финансовой поддержки промышленных предприятий, стимулирования спроса на российскую продукцию, кадрового обеспечения, логистики, экспорта, использования результатов научных исследований и конструкторских разработок в интересах отечественной промышленности и других.

«Выработанные вчера в ходе семинара-совещания инициативы и меры получили положительную реакцию президента Владимира Путина. И мы рассчитываем, что эти предложения дадут дополнительный импульс для развития нашей промышленности», – прокомментировал заседание президиума губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в Мурманской области действуют два уникальных преференциальных режима, как ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ, а также низкие налоги, которые региональным законодательством установлены для малого и среднего бизнеса.

«Сегодня наш инвестклимат – один из передовых и перспективных в стране. При поддержке президента в Кольском Заполярье реализуются крупнейшие проекты, такие как Мурманский транспортный узел, который позволит увеличить объём перевалки в незамерзающей акватории Кольского залива, а также новые проекты, связанные с модернизацией производства и расширения горно-обогатительных комбинатов региона, и, конечно, газификация Мурманской области, над которой мы сейчас работаем», – сказал Андрей Чибис.

На заседании президиума отдельное внимание было уделено подготовке кадров инженерных специальностей. Губернатор Андрей Чибис отметил, что у региона имеется хороший опыт взаимодействия с промышленными предприятиями в части подготовки требуемых специалистов. Так, в школах области открыты профессиональные «НОВАТЭК»-, «ФосАгро»- и «Норникель-классы», также у промышленных предприятий налажено партнёрское взаимодействие с колледжами.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших школьников получали ту профессию, которая востребована в регионе. Тот набор решений, который мы ожидаем по итогам заседания президиума Госсовета, позволит нам ещё активнее развивать нашу промышленность и экономику для того, чтобы повышать качество жизни северян», – резюмировал Андрей Чибис.

На заседании Владимир Путин подчеркнул, что основная задача, которая сейчас стоит перед страной, – выйти на устойчивый промышленный рост. В России смогли сконцентрировать ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономики. Для роста и стабильного развития необходимы системные стимулирующие меры. По итогам заседания президиума Государственного Совета Президент России дал поручение правительству обеспечить реализацию всех намеченных решений и в ближайшее время запустить соответствующие инструменты, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru