Андрей Чибис: по плану «На Севере – жить» кратно увеличены объёмы работ по коммунальной инфраструктуре и жилищному фонду

Вчера в ходе оперативного совещания обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры, подготовку инженерных сетей и жилищного фонда к отопительному периоду на 2024-2025 годы. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что в рамках плана «На Севере – жить» только с 2022 года на повышение надёжности систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых услуг потребителям направлено более 1,7 млрд рублей.

«Что касается отопительного периода, напомню, что по объектам социальной инфраструктуры и по подключению многоквартирных домов каждый муниципалитет принимает решение самостоятельно, исходя из температурных показателей на своей территории. Внимательно следя за температурой», – обратился к коллегам Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что кратно увеличены объёмы работ управляющих организаций по сравнению с 2023 годом.

«Выросли кратно объёмы работ и по коммуналке, и по жилищному фонду, кратно с 2019 года сократили количество инцидентов на сетях. По ремонту жилфонда: в 4,7 раза выросли объёмы работ по ремонту межпанельных швов, в 2,3 раза – замена розливов центрального отопления и горячего водоснабжения, в 1,9 раза – ремонт отопительных приборов, в 1,5 раза – замена водонагревателей. И при этом объёме работ и коротком периоде без отопления уже промыто и опрессовано 97,8% МКД, а паспорта готовности имеет 95% МКД», – сообщил Андрей Чибис.

Масштабные работы развернуты по всему региону. Для обеспечения потребителей чистой водой уже завершён проект на озере Большое Грязненское.

«Мы ввели в эксплуатацию новую очистную станцию которая обеспечивает Росляково, Сафоново и Сафоново-1 чистой водой, а до конца года завершим проект на Западном берегу Кольского залива: труба идет по дну залива и обеспечивает водой и реализуемые проекты, и жителей – в совокупности более 17 тысяч человек будет получать чистую воду», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, идёт работа по реконструкции сетей водоснабжения в Североморске. Реконструкция сетей водоотведения в Кольском районе и Кандалакше общей протяженностью в 27 км. В рамках реновации ЗАТО в Североморске завершён ремонт 2 котлоагрегаторов, завершается ремонт 8,6 км сетей теплоснабжения и идёт капитальный ремонт дымовых труб трёх котельных. Идёт строительство и реконструкция двух котельных в микрорайоне Дровяное и строительство биокотельной на 25 км ж/д Мончегорск-Оленья. Также продолжается капитальный ремонт 2 км сетей теплоснабжения в Октябрьском округе Мурманска.

Подробнее доложил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/