Андрей Чибис поблагодарил администрацию Терского района за внимательное и неравнодушное отношение к посёлку и его жителям

Развитие Терского района в сфере благоустройства, транспортной инфраструктуры, ЖКХ и спорта – достойный пример того, как должна работать местная власть, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, резюмируя итоги своей рабочей поездки на юг Мурманской области.

Глава региона в эти выходные посетил ряд социально важных объектов в посёлке Умба и остался доволен изменениями, которые произошли за последние два года.

После реконструкции станции водоподготовки качество питьевой воды для потребителей соответствует требованиям СанПиН. Выполненные АО «Апатитыводоканал» в декабре 2020 года работы за счт собственных и заёмных средств позволили снизить показатели «цветности» воды в 4 раза, содержания железа в 6 раз.

В предстоящий отопительный сезон одно из старейших поселений Кольского полуострова будут обогревать новые биотопливные котельные. В Умбе реализован проект по уходу от мазутозависимости. В качестве топлива здесь теперь используют щепу и местный торф, который добывается на месторождении Катка-2 в 40 км от поселка. Запасы месторождения составляют 13,9 млн тонн, а потенциальный объём тепловой энергии – 4,4 млн Гкал.

«Активное развитие Терского района – показатель того, как надо работать муниципалитету вместе с областным правительством. Первое – четыре котельные полностью готовы, это значит, что от мазута в Умбе мы ушли. Второе – была серьёзная проблема с водой, которая также решена. Воду сам попробовал не из графина, а из очистных сооружений. Кроме того, сейчас завершаются работы по канализационной очистке, чтобы сточные воды поступали сначала на очистные сооружения. Построили пожарное депо на территории посёлка», – отметил Андрей Чибис, поблагодарив администрацию муниципалитета за внимательное и неравнодушное отношение к посёлку и его жителям.

В рамках рабочей поездки губернатор также оценил темп и качество работ на объектах благоустройства. По национальному проекту «Жилье и городская среда» ведется преображение общественного пространства в историческом центре Умбы. Достопримечательность поселка – деревянную мостовую на улице Кирова – капитально ремонтируют. Старый настил заменят, установят скамейки для отдыха, парковые светильники и урны.

«Сегодня посетили детские площадки, сделанные в рамках планов «100 шагов» и «На Севере – жить». Сейчас ремонтируют общественное пространство. Прогулочная зона останется деревянной, правильно, что её восстанавливают именно так. Это экологично, красиво, эстетично, появится современное освещение. Меня радует то, что я вижу, изменения за последние два года налицо», – подчеркнул глава области.

На берегу Белого моря в прошлом году также построили лыжную базу для детей. Занятия посещают юные жители посёлка – всего 70 человек. Кроме того, продолжается ремонт автомобильной дороги с гравийным покрытием. В 2020 году обновлено 10 км дороги Умба – Варзуга с применением щебеночно-песчаной смеси. В рамках дорожной кампании текущего года работы продолжатся, предусмотрено обновление участка км 114+000 – км 124+900.

По словам Андрея Чибиса, развитие инфраструктуры и повышение транспортной доступности ещё больше повышает интерес к Мурманской области и привлекает туристов из разных уголков страны.

«Важно, что в посёлке появляются новые отели. Инфраструктура, которая здесь создаётся, все больше притягивает людей и даёт возможность для развития малого и среднего бизнеса. Умба и Варзуга имеют шикарные перспективы для развития», – подытожил губернатор.