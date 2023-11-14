Андрей Чибис поблагодарил активистов «Движения Первых» за проведение большой конференции «Ты можешь» для детей из ЗАТО Мурманской области

В субботу, 11 ноября, на базе Центра творчества и досуга в Гаджиево состоялось большая конференция для детей из закрытых административно-территориальных образований Мурманской области «Ты можешь», в которой приняли участие более 300 активных ребят в возрасте от 13 до 17 лет. Юные участники представили первичные отделения «Движения Первых» из шести закрытых административно-территориальных образований Мурманской области: Снежногорска, Полярного, Заозерска, Североморска, Видяево и самого города Гаджиево.

Главная цель конференции заключалась в объединении школьников, проживающих в ЗАТО, для совместной разработки их собственных инициатив и идей по развитию региона.

«Важно, что конференцию придумали, организовали, спланировали и провели сами дети – участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых». Буквально недавно мы встречались с ними на координационном совете, где и проходила презентация этой инициативы. Хочу поблагодарить ребят за активную и эффективную работу. Конференция получилась очень достойная», – отметил губернатор Андрей Чибис вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

В рамках конференции юные северяне провели мозговой штурм, результатом которого стала разработка проекта «Поручения «Первым» – профориентационный модуль для сверстников, в рамках которой школьники познакомятся с различными профессиями и примут участие в турах на предприятия. В начале работы над реализацией проекта ребята проведут исследования в своих школах и узнают, что интересует их сверстников в данном направлении. По результатам исследования будут выстраиваться экскурсионные туры и образовательный блок проекта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, идея проведения конференции для детей из закрытых административно-территориальных образований принадлежит активисту «Движения Первых» Егору Тумаку из города Гаджиево. Свой проект он презентовал на заседании регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru