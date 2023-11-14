Новая уникальная погрузочно-разгрузочная операция выполнена в ММТП1000 участников уже зарегистрировалась на 50-й Мурманский лыжный марафон Праздника Севера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.23 14:30

Андрей Чибис поблагодарил активистов «Движения Первых» за проведение большой конференции «Ты можешь» для детей из ЗАТО Мурманской области

В субботу, 11 ноября, на базе Центра творчества и досуга в Гаджиево состоялось большая конференция для детей из закрытых административно-территориальных образований Мурманской области «Ты можешь», в которой приняли участие более 300 активных ребят в возрасте от 13 до 17 лет. Юные участники представили первичные отделения «Движения Первых» из шести закрытых административно-территориальных образований Мурманской области: Снежногорска, Полярного, Заозерска, Североморска, Видяево и самого города Гаджиево.

Главная цель конференции заключалась в объединении школьников, проживающих в ЗАТО, для совместной разработки их собственных инициатив и идей по развитию региона.

«Важно, что конференцию придумали, организовали, спланировали и провели сами дети – участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых». Буквально недавно мы встречались с ними на координационном совете, где и проходила презентация этой инициативы. Хочу поблагодарить ребят за активную и эффективную работу. Конференция получилась очень достойная», – отметил губернатор Андрей Чибис вчера  на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. 

В рамках конференции юные северяне провели мозговой штурм, результатом которого стала разработка проекта «Поручения «Первым» – профориентационный модуль для сверстников, в рамках которой школьники познакомятся с различными профессиями и примут участие в турах на предприятия. В начале работы над реализацией проекта ребята проведут исследования в своих школах и узнают, что интересует их сверстников в данном направлении. По результатам исследования будут выстраиваться экскурсионные туры и образовательный блок проекта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, идея проведения конференции для детей из закрытых административно-территориальных образований принадлежит активисту «Движения Первых» Егору Тумаку из города Гаджиево. Свой проект он презентовал на заседании регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Moreman
13.11.23 23:00
Хорошая новость для стариков! Им пенсию поднимут c 1 января на 7,5%, а летом тарифы ЖКХ поднимут на 9,9% - это по-нашему! С любовью к России.
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
Петр
10.11.23 17:10
Ряд фактов, в статье изложен неверно. Изменение маршрута буксировки было приято Терсиным самостоятельно и не с кем не согласовано. Капитан ледокола Магадан предлагал другой маршрут вдоль кромки льд
Комментарий к новости:Мёртвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская»
Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Комментарий к новости:Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия»: о сибирском характере, о своей судьбе и поисках места в жизни
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире16:00«Сытная кухня». Кулинарная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%-PRO Валюту (16+)За курсами валют следит только 1 из 4 россиян-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В 2024 году пенсии назначать будут по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика