Андрей Чибис поблагодарил депутатов Мурманской областной думы за принятие предложенной региональным правительством дополнительной меры поддержки для детей-сирот

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис выразил благодарность депутатам Мурманской областной думы за принятие предложенной региональным правительством дополнительной меры поддержки для детей-сирот.

«Воспользоваться жилищным сертификатом можно будет начиная с 2023 года, по достижении ребёнком 18 лет. Важно, что приобрести жильё теперь можно будет в любом муниципальном образовании региона, – например, там, где человек учится или трудоустроился, в том числе с добавлением собственных накоплений», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для каждого муниципалитета ежеквартально устанавливается стоимость квадратного метра жилья, - данные предоставляет Министерство строительства Мурманской области. Сопровождать сделки с недвижимостью будут специалисты органов местного самоуправления, на учёте в которых состоят дети.

«Сиротам будут помогать начиная с поиска жилья и заканчивая оформлением договора купли-продажи и права собственности. Сотрудников муниципальных администраций прошу подготовиться к этой работе», – подчеркнул глава региона.

Подробную информацию о дополнительной мере социальной поддержки для детей-сирот можно узнать здесь.

Фото: https://gov-murman.ru