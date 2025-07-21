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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 17:00

Андрей Чибис поблагодарил добровольцев за досрочное завершение ремонта Вайдагубского маяка на полуострове Рыбачий

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поблагодарил добровольцев Мурманской области за досрочное завершение ремонта Вайдагубского маяка на полуострове Рыбачий. Проект «От родника до океана. Маяки» инициировал Единый волонтерский центр.

«Отличительная особенность северян – инициативность и неравнодушие. Наши люди поддерживают бойцов специальной военной операции, их семьи, а также участвуют в восстановлении объектов. В проекте Единого волонтёрского центра принимали участие представители 15 крупных компаний региона, более 70 человек. Спасибо трудовым коллективам. Они работали в очень непростых условиях. Высота маяка – почти 30 метров. Но участники сделали всё запланированное», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона сообщил, что основные работы велись у основания маяка: зачистка, грунтовка и покраска металлических конструкций. Внутри заменили ступени винтовой лестницы. За работы на высоте отвечали промышленные альпинисты-волонтёры.

Проект «От родника до океана. Маяки» реализуется не первый год совместно с Гидрографической службой Северного флота и приурочен к 80-летию Победы. Во время экспедиции на полуостров Рыбачий волонтёры также привели в порядок мемориал по пути на мыс Кекурский. Кроме ремонтных работ на самом маяке, волонтёры провели и экологическую уборку на побережье.

«Благодарю волонтёров, организаторов, трудовые коллективы компаний и всех участников за небезразличие, важную и ответственную работу. Компании помогли также транспортом, техникой, получилось очень достойно. В том числе в этой работе участвовали и наши «Герои Севера», тоже восстанавливали мемориалы, которые находятся в этом уникальном месте», – подчеркнул глава региона.

 

 

Фото (Единый волонтёрский центр Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/550701/#&gid=1&pid=1

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