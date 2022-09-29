Андрей Чибис поблагодарил Избирательную комиссию Мурманской области за помощь в проведении референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации

Губернатор Мурманской области Андрей провел рабочую встречу с Антоном Богомоловым, председателем Избирательной комиссии Мурманской области. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава региона высоко оценил качество помощи в проведении референдумов по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

«С учётом судьбоносных событий для нашей страны, проведение референдумов, которые завершились, количество жителей Донбасса, которые приняли участие в голосовании, еще раз свидетельствуют о том, что организация была осуществлена высоком уровне. Граждане, которые вынуждены были переехать, получили возможность изъявить свою волю. Голосование прошло в соответствии с законом. За организацию выборов в Ковдорском округе, ЗАТО Видяево и ряде других муниципалитетов также выражаю вам благодарность. Избирательная кампания прошла без нарушений - это заслуга всей вашей команды», - подчеркнул губернатор.

Также глава региона отметил, что совместная работа правительства и избирательных комиссий четко налажена и не вызывает сомнений в легитимности выборов.

«Поводя итоги, после проведения исторических референдумов, хочу заметить, что это было не только важнейшее государственное, но и важнейшее общественное мероприятие: мы увидели, какой выбор делают люди, буквально со слезами на глазах, как встречаются семьи, которые давно не виделись из-за военных действий и вместе участвуют в голосовании», - рассказал Антон Богомолов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, председатель Избирательной комиссии Мурманской области отметил, что слажено сработала не только отечественная система проведения голосований, но и зарубежная.

В ходе встречи за профессиональные достижения и успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Кольском Заполярье губернатор Андрей Чибис вручил Антону Богомолову почётную грамоту Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru