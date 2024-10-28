Андрей Чибис поблагодарил коллег, которые завершают работу в правительстве Мурманской области, за добросовестный труд и личный вклад в развитие региона

Сегодня Андрей Чибис встретился с вице-губернаторами, руководителями региональных министерств и комитетов, которые завершают работу в правительстве Мурманской области. Губернатор поблагодарил коллег за добросовестный труд и активное участие в реализации приоритетных проектов региона, отметив, что благодаря совместной работе команды за последние годы были достигнуты серьезные результаты.

«Искренне благодарю каждого из вас за профессионализм и труд на благо Кольского Заполярья. На Севере жить – значит преодолевать вызовы, сохранять стойкость и работать с полной отдачей. И ваша работа здесь, в правительстве Мурманской области, принесла ощутимые результаты для жителей региона, для будущего нашего края. Спасибо, коллеги, за преданность общему делу. Желаю вам новых свершений и трудовых побед», – сказал Андрей Чибис.

В знак благодарности за многолетний труд, высокий профессионализм и личный вклад в социально-экономическое развитие региона Андрей Чибис вручил Почётные грамоты губернатора Мурманской области: вице-губернаторам Владимиру Евменькову и Алексею Лыженкову, заместителю губернатора – министру градостроительства и благоустройства Мурманской области Марии Гавриловой, министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Александру Кобытеву, председателю комитета по туризму Мурманской области Александру Елисееву и руководителю комитета государственного и финансового контроля Мурманской области Анне Уваровой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/