Андрей Чибис поблагодарил коллег за эффективное исполнение нацпроектов в 2021 году

Подводя итоги заседания регионального правительства 31 января, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил хорошую работу исполнительных органов власти в ушедшем году и обозначил отдельные задачи, которым необходимо уделить внимание в году наступившем. Особый упор глава региона сделал на цели реорганизации строительного блока правительства.

«Выделение в отдельное министерство службы строительного надзора было необходимо, чтобы обеспечить надзор не в момент окончания строительства, а поэтапно, в ежемесячном режиме. Чтобы мы вовремя вылавливали проблемы и нюансы, и вовремя принимали необходимые решения для их корректировки. Это очень важное системное изменение. Более того, я ещё раз повторю – мы усиливаем и Управление капитального строительства, и министерство строительства области с учётом инвестиций в капстрой, которые в четыре раза с 2019 года выросли. И здесь я прошу нашего нового министра строительства Ирину Анатольевну Вабищевич подобрать максимально эффективные кадры, чтобы все стоящие задачи выполнить», – подчеркнул губернатор.

В завершение Андрей Чибис поблагодарил коллег за эффективный труд.

«Спасибо всем тем, кто добился успехов. У нас большое количество проектов, задач, и я всех благодарю за эту работу. Она очень непростая, но принципиально важно, что мы получаем позитивный отклик от людей, когда делаем качественно своё дело», – подытожил глава области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437150/#&gid=1&pid=4