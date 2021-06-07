Андрей Чибис поблагодарил команду региона за работу на ПМЭФ-2021

Главным событием минувшей недели стал Петербургский международный экономический форум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая оперативное совещание, поблагодарил команду региона за высокий уровень подготовки к мероприятию и продуктивную работу на ПМЭФ-2021.

По итогам Форума региональным правительством заключено семь соглашений о сотрудничестве, проведен ряд деловых встреч, делегация области приняла участие в пленарном заседании, на котором выступил Президент России Владимир Путин, а также в различных сессиях и конференциях.

«Для Мурманской области ПМЭФ прошёл успешно. Ключевым мероприятием стала презентация проекта «Новый Мурманск» и подписание соглашений по практической реализации проекта редевелопмента портовой территории. Его стоимость составляет 15,5 млрд рублей. Планируем, что уже в 2022 году приступим к работе. С учетом имеющего плана в 2024 году завершим первый этап, а целиком проект будет сдан в 2027 году», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона отметил значимость масштабного проекта, поэтапная реализация которого позволит улучшить качество городской среды, повысить экономическую активность и раскрыть туристический потенциал Севера. По оценкам экспертов, «Новый Мурманск» обеспечит работой более 3000 человек.

Губернатор также выделил ряд важных соглашений, подписанных на полях ПМЭФ и направленных на решение задач социально-экономического развития Заполярья. Среди них соглашения: с группой Accor в сфере реализации гостиничных проектов международного уровня, с компанией «Еврохим» по модернизации Ковдорского ГОКа и развитию Мурманского порта, с корпорацией РОСНАНО по пилотному запуску проекта водородной энергетики, с «Газпром-нефть» о поставке современных битумных материалов в наш регион, со Сбербанком и Сбербанком-лизинг. Кроме того, документ подписали «Северсталь» и «Национальная Транспортная Компания», стороны намерены развивать сотрудничество в сфере эффективного производства и логистики предприятий, находящихся на территории региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на площадке международного форума, со 2 по 5 июня, работал стенд Мурманской области. Зона приветствия привлекала внимание участников и гостей большим аквариумом с обитателями Баренцева моря: морскими ежами, мидиями, гребешками. Особый ажиотаж среди участников вызвал специально привезенный в Северную столицу метровый камчатский краб, который стал неофициальным талисманом ПМЭФ-2021.