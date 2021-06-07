Более 300 спортивных мероприятий пройдут в Мурманской области этим летомЛето пришло, пора тушить лесные пожары
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 12:00

Андрей Чибис поблагодарил команду региона за работу на ПМЭФ-2021

Главным событием минувшей недели стал Петербургский международный экономический форум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая оперативное совещание, поблагодарил команду региона за высокий уровень подготовки к мероприятию и продуктивную работу на ПМЭФ-2021.

По итогам Форума региональным правительством заключено семь соглашений о сотрудничестве, проведен ряд деловых встреч, делегация области приняла участие в пленарном заседании, на котором выступил Президент России Владимир Путин, а также в различных сессиях и конференциях.

«Для Мурманской области ПМЭФ прошёл успешно. Ключевым мероприятием стала презентация проекта «Новый Мурманск» и подписание соглашений по практической реализации проекта редевелопмента портовой территории. Его стоимость составляет 15,5 млрд рублей. Планируем, что уже в 2022 году приступим к работе. С учетом имеющего плана в 2024 году завершим первый этап, а целиком проект будет сдан в 2027 году», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона отметил значимость масштабного проекта, поэтапная реализация которого позволит улучшить качество городской среды, повысить экономическую активность и раскрыть туристический потенциал Севера. По оценкам экспертов, «Новый Мурманск» обеспечит работой более 3000 человек.

Губернатор также выделил ряд важных соглашений, подписанных на полях ПМЭФ и направленных на решение задач социально-экономического развития Заполярья. Среди них соглашения: с группой Accor в сфере реализации гостиничных проектов международного уровня, с компанией «Еврохим» по модернизации Ковдорского ГОКа и развитию Мурманского порта, с корпорацией РОСНАНО по пилотному запуску проекта водородной энергетики, с «Газпром-нефть» о поставке современных битумных материалов в наш регион, со Сбербанком и Сбербанком-лизинг. Кроме того, документ подписали «Северсталь» и «Национальная Транспортная Компания», стороны намерены развивать сотрудничество в сфере эффективного производства и логистики предприятий, находящихся на территории региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на площадке международного форума, со 2 по 5 июня, работал стенд Мурманской области. Зона приветствия привлекала внимание участников и гостей большим аквариумом с обитателями Баренцева моря: морскими ежами, мидиями, гребешками. Особый ажиотаж среди участников вызвал специально привезенный в Северную столицу метровый камчатский краб, который стал неофициальным талисманом ПМЭФ-2021.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей
-

Последние комментарии

Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки, евро теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали предложение о введении запрета на взимание комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика