Андрей Чибис поблагодарил Леонида Михельсона за поддержку социально-значимых отраслей региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.

Компания «НОВАТЭК» – крупнейший частный производитель природного газа в России и один из ключевых партнёров Мурманской области. С компанией заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве до 2029 года. В рамках соглашения на территории Кольского Заполярья реализовывается ряд значимых для экономики региона проектов, в том числе Центр крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

«Буквально на выходных посетил ЦСКМС. Масштабы впечатляют, как и темпы строительства. Для нас, как неоднократно уже говорил, крайне важно, что такой крупный проект, или как его в народе называют «главная стройка Заполярья» реализуется именно в Мурманской области», – сказал глава региона и поблагодарил Леонида Михельсона за вклад компании в промышленное развитие и наполнение бюджета Мурманской области.

Фактический объём поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области от ООО «НОВАТЭК-Мурманск» за период с 2020 по 2022 год составил 667,1 млн рублей. А совокупные поступления, включая налоговые платежи подрядчиков ООО «НОВАТЭК-Мурманск», за этот период составили почти 5,5 млрд рублей.

Кроме основного соглашения с компанией заключено 5 дополнительных по реализации на территории области значимых социальных проектов. Один из них – проект по трансформации МГТУ. С помощью компании выполнены мероприятия по реновации имущественного комплекса университета и отремонтирован корпус «Л». Студенты и курсанты МГТУ получили возможность посещать лекции в аудиториях, которые отвечают современным требованиям. Также выполнен ремонт в общежитии и библиотеке университета. Финансовая помощь также оказана Мурманскому индустриальному колледжу и спортивной школе по зимним видам спорта на приобретение экипировки и оборудования.

Благодаря поддержке компании начались работы по началу реконструкции кинотеатра «Родина». Губернатор подчеркнул, что к этому объекту у северян очень трепетное отношение и его возрождение многое значит для всех.

Кроме того, в рамках соглашений оснащаются медицинские учреждения региона. Закупается автотранспорт – для ФМБА №120 в ЗАТО Александровск закупили два автомобиля скорой помощи.

Ещё один важный проект – поддержка комплексных программ по обучению и развитию детей с высоким уровнем интеллекта и профориентационных мероприятий для школьников.

«Отдельная благодарность за поддержку социально-значимых отраслей региона как в рамках наших договоренностей, так и в том, на что вы откликаетесь дополнительно», – в завершении встречи сказал глава региона.

Всего на реализацию социальных проектов «НОВАТЭКом» оказано помощи на сумму более 850 млн рублей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru