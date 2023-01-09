Андрей Чибис поблагодарил медицинские, социальные и экстренные службы региона за работу в новогодние каникулы

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор отметил, что новогодние каникулы в Мурманской области были чётко организованы, прошли спокойно и безопасно. Заслуга в этом тех, кто работал все эти дни.

«Я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто работал в новогодние праздники и обеспечивал безопасный и комфортный отдых для северян и гостей нашей области. В том числе это медработники, сотрудники правоохранительных органов, пожарные и спасатели, работники коммунальных служб и социальной сферы», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор поблагодарил организаторов мероприятий для детей и взрослых.

«Возможности активно провести новогодние каникулы были у всех», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru