Андрей Чибис поблагодарил медицинских специалистов, сотрудников правоохранительных органов, служб ЖКХ и дорожников за работу в новогодние каникулы

В начале первого оперативного совещания в новом году губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился со словами благодарности к тем, кто обеспечивал безопасность в новогодние праздники.

«Всем, кто нёс службу в новогодние праздники – огромное спасибо! Это, прежде всего, медицинские специалисты и работники правоохранительных органов, которые делали всё, чтобы мероприятия, которые были спланированы, прошли без каких-либо эксцессов. Отдельное спасибо хочу сказать работникам ЖКХ, дорожникам, всем службам, которые обеспечивали жизнедеятельность в режиме повышенной готовности с учётом сильных морозов, которые стояли на территории Мурманской области», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона попросил жителей Кольского Заполярья с уважением относиться к труду работников экстренных служб и не создавать для них дополнительные сложности.

«Приведу пример: в Рождество специалистам понадобилось прочищать канализационный выпуск из-за того, что в нём оказалось махровое полотенце. И таких случаев, к сожалению, немало. Попрошу жителей нашего региона проявлять внимательность, чтобы не подводить ни себя, ни соседей, ни тех людей, которые работают в режиме повышенной готовности, приезжают по вызову и тратят силы на устранение подобных неполадок. Я вижу, что сознательность наших людей растёт с каждым годом, но не могу не попросить уважительно относиться к труду сотрудников экстренных служб», – отметил глава региона.