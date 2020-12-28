Андрей Чибис поблагодарил медработников Заполярья за самоотверженную борьбу с коронавирусом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл онлайн-встречу с руководителями медучреждений региона. Подводя итоги 2020 года, глава субъекта поблагодарил медицинских работников Заполярья за высокий профессионализм, ответственность и силу характеру, проявленную в период пандемии.

«К сожалению, пандемия стала главным событием уходящего года. Последние 10 месяцев вы ежедневно находитесь на передовой борьбы с коронавирусом и спасаете жизни земляков. Я восхищаюсь такой самоотдачей и силой духа. Низкий поклон каждому, кто работает сегодня в красной зоне, всем медикам, которые трудятся с повышенной нагрузкой и выполняют больший объём работы. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья в Новом году», – обращаясь к медицинскому сообществу, сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор рассказал о новых мерах поддержки работников медучреждений Мурманской области, которые начнут действовать в 2021 году. Медикам, заразившимся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, компенсируют затраты на санаторно-курортное лечение и отдых на территории России.