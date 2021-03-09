Андрей Чибис поблагодарил организации и граждан, принявших участие в уборке снега

В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил мурманчан, добровольно принявших участие в очистке своих дворов от снега. «Хочу поблагодарить северян, которые вышли во дворы очистить детские площадки или помочь очистить тротуар. Я сам в субботу проезжал по дворам Мурманска, смотрел, как работает техника, и видел много таких людей. Это очень здорово», – подчеркнул губернатор.

Помимо этого, Андрей Чибис отметил активное участие в борьбе с последствиями стихии промышленных предприятий. Так, в уборке населённых пунктов ЗАТО Александровск была задействована техника и персонал компании «НОВАТЭК-Мурманск». Огромную роль в организации уборки, по словам главы региона, сыграл областной оперативный штаб под руководством вице-губернатора Юрия Сердечкина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вместе с тем, как считает Андрей Чибис, администрация областного центра со своими обязанностями не справилась. При самоотверженной круглосуточной работе рядовых сотрудников координация действий городских служб и управляющих компаний в режиме повышенной готовности оставляла желать лучшего.

«По сути, областное правительство, область выполняла эту работу за администрацию города. Моя оценка организующей работы администрации Мурманска – неудовлетворительная. Давайте по итогам прошедшей недели сделаем выводы и проведём работу над ошибками», – подытожил губернатор.