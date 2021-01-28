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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.21 17:30

Андрей Чибис поблагодарил органы прокуратуры Мурманской области за эффективную работу

Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Мурманской области по подведению итогов работы за 2020 год.

Приветствуя собравшихся, глава региона отметил, что прошедший год был непростым как для исполнительной власти всех уровней, так и органов прокуратуры, выделив результаты совместной деятельности в три основных блока.

В 2020 году приходилось работать в условиях ограничений из-за коронавируса, но, благодаря конструктивному взаимодействию, на все вызовы, связанные с пандемией, удавалось оперативно реагировать и действенно их решать. Это касается реализации комплекса мер поддержки предпринимателей, отдельных категорий граждан и, конечно, медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с COVID-19. Результатом общей работы, по мнению губернатора, стала стабилизация заболеваемости в области.

«Я благодарю представителей прокуратуры за внимательное отношение и конструктивную позицию, которая в период пандемии позволяла правительству региона оперативно принимать правильные решения по введению ограничительных мер, поддержке граждан и соблюдению их прав. В новый год мы вошли более уверенно. В регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. Это, безусловно, результат эффективной совместной работы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Правительством области, как прозвучало в докладе, было проведено порядка 200 заседаний Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения, принято свыше 300 нормативных правовых актов, связанных с реализацией мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, при непосредственном участии прокуратуры разрешены вопросы реализации прав учащихся на получение образования в дистанционной форме, осуществляется контроль за ценами на социально значимые продукты и товары первой необходимости. Отдельное внимание надзорными органами уделяется защите законных интересов предпринимателей.

Ко второму блоку ключевых вопросов губернатор отнес реализацию национальных проектов и приоритетных задач, определенных Президентом страны.

«В муниципалитетах не прекращаются строительные и ремонтные работы, продолжается благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Для нас важна позиция прокуратуры с точки зрения внимательного отношения к тому, как соблюдаются взаимные обязательства, как действуют подрядчики. Главный результат – целевые показатели по нацпроектам выполнены на 95% – это выше, чем в 2019 году», – сказал руководитель области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, высокой оценки заслуживает деятельность прокуратуры по защите законных прав и свобод северян, особенно такой социально уязвимой категории граждан как ветераны, инвалиды и пожилые люди. Большую роль прокурорский надзор сыграл в обеспечении трудовых прав граждан. Сумма выплаченных долгов по заработной плате составила более 270 млн рублей.

На заседании коллегии также озвучили результаты смотра-конкурса на звание лучшей прокуратуры в 2020 году. Так, по решению коллегии первого места удостоена прокуратура Кольского района, второе место присуждено прокуратуре города Апатиты, третье место разделили прокуратура города Кандалакши и прокуратура Ленинского административного округа Мурманска. Дипломы победителям вручил и.о. прокурора Мурманской области Сергей Швецов.

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