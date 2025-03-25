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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.25 10:00

Андрей Чибис поблагодарил партнёров, которые внесли свой вклад в организацию Международного арктического форума

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис поблагодарил инвестиционных партнёров за помощь в организации Международного арктического форума.

«Форум – это серьёзная инвестиция в развитие региона, привлечение внимания людей и гостей, которые ещё не раз после этого к нам приедут. И конечно, это дополнительные ресурсы по обустройству, подготовке мероприятий. Хочу поблагодарить партнёров, которые финансово помогают в организации форума. Это наши коллеги из «Норникеля», «Росатома», «ФосАгро», «НОВАТЭКа», «Валла Тунтури», «Россетей», МАГЭ, девелоперов, которые начинают строить у нас жилье – «ТСДгрупп», «Глоракс», «Самолёт», компании «Норебо», «Авито», «Беломорский рыбак», Курчатовский институт, «ВЭБ.РФ», «ВТБ», «Промсвязьбанк». Эти коллеги финансово поддержали своими частными деньгами модернизацию, организацию проведения мероприятий форума. И для нас это принципиально важно», – сказал глава региона.

Отдельная благодарность губернатора прозвучала в адрес Корпорации развития Мурманской области.

«Они проинвестировали свои дополнительные доходы в развитие Мурманской области, реинвестировали, профинансировав часть мероприятий форума. Подчеркну, что это не бюджетные деньги, а дополнительные доходы организации, которые она сюда направила», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что гости региона всегда отмечают радушие и гостеприимство Мурманской области.

«Международный арктический форум – это масштабный праздник с насыщенной и интересной программой. Как на любом мероприятии такого уровня, в процессе проведения есть ряд небольших временных ограничений, это касается центральной части города. Прошу жителей отнестись к этому с пониманием. Все, кто приезжает в Мурманскую область, всегда отмечают наше радушие и открытость. Мурманская область – не только край света, но и центр экономического роста, а также добрый, гостеприимный край», – подчеркнул Андрей Чибис.

Культурно-спортивная афиша Международного арктического форума размещена по ссылке: https://nashsever51.ru/afisha/collections/77?filters=N4IgDgTglgxgpiAXMAvgGhDA9gGx3GAFyiwDskBtAdioF0Ug.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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