Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис начал вчерашнее оперативное совещание с подведения итогов Восточного экономического форума-2025, на полях которого Президент России Владимир Путин озвучил ряд важных решений для развития Арктики и Мурманской области.

«Первое решение касается развития инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК), который включает Северный морской путь. Напомню, впервые это определение было озвучено президентом в марте на МАФ здесь, в Мурманске. Владимир Владимирович ещё раз обозначил, что это является ключевой транспортной артерией для развития нашей страны и реализации совместных проектов с дружественными партнерами. Отмечу, что ключевой частью ТТК является Мурманский транспортный узел, который обеспечивает развитие портовой инфраструктуры и железнодорожных подходов. И мы достигли результатов в этом направлении при поддержке президента: построили железную дорогу на западный берег Кольского залива и новый порт «Лавна», – сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в рамках Международного арктического форума Владимир Путин также поручил втрое увеличить грузопроводящую способность МТУ. Проект, как отметил Андрей Чибис, недешевый, но поставлена стратегически важная задача, которую региональное правительство отрабатывает в тесном взаимодействии с правительством России и федеральным Минтрансом.

Второе решение, на которое обратил внимание президент, – реализация мастер-планов и жилищное строительство.

«Благодаря запуску арктической ипотеки, арктическим налоговым льготам, инфраструктуре, которую мы подводим через специальные механизмы, в Мурманской области удалось запустить жилищное строительство. Всего 80% сделок сегодня на рынке заключаются благодаря льготным ипотечным программам, поддержанным президентом. На ВЭФ приняты новые решения – арктическая ипотека будет распространяться на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, а не только на учителей. В том числе глава государства предложил расширить программу и на вторичный рынок в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома», – отметил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области активно возрождается жилищное строительство. Сегодня строится 132 тысячи кв. метров жилья – это 20 домов, 80% квартир – на продажу. При поддержке наших инициатив президентом общий ввод жилья в регионе за последнее время вырос в 3 раза. Больше о недвижимости Арктики можно узнать в специальном разделе на портале «Наш Север».

Ещё одно решение главы государства касается льгот для инвесторов. Так, с 1 января 2027 года для Арктики и Дальнего Востока будет действовать единый преференциальный режим для бизнеса.

«Это привлечёт больше инвесторов. По итогам первого квартала 2025 года прирост инвестиций в регион свыше 140%. Также напомню, что мы являемся лидерами по количеству резидентов в Арктике. Всего у нас более 300 резидентов, общий объём планируемых инвестиций превышает 603 млрд рублей, в перспективе – создание более 14,6 тысячи рабочих мест. Всего в инвестпортфеле Мурманской области 300 проектов с потенциалом вложений свыше 3,2 трлн рублей. Благодарю главу государства за принятый набор решений, касающийся Арктики и Мурманской области», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553006/#&gid=1&pid=1