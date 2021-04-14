Кадровые изменения в правительстве Мурманской области, работа над изменениями в «рыбном» законодательстве, возвращение в очный формат проекта «Наша рыба», перезапуск работы областного рыбохозяйственного совета – эти и другие темы были подняты на встрече губернатора региона Андрея Чибиса с представителями рыбацкого сообщества Мурмана.

Глава области представил рыбопромышленникам коллег, в ведении которых с недавних пор находится работа рыбной отрасли в регионе. С уходом вице-губернатора Дмитрия Филиппова, курировавшего направление, эта функция перешла к Ольге Кузнецовой. Непосредственно заниматься вопросами рыбопромышленного комплекса будет вновь созданное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области под руководством Сергея Абаринова.

«Безусловно, больший объём регулирования вопросов рыбного хозяйства относится к уровню федеральному, но мы с ними плотно работаем. Так, проблема с разницей толкований закона в контексте прибрежного промысла подходит к своему разрешению, ею занимается наш сенатор Константин Долгов», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор также сообщил, что 24 апреля в Мурманске возобновляет работу рыбная ярмарка в рамках проекта «Наша рыба».

«Очень надеюсь на вашу поддержку проекта. В свою очередь мы готовы к любому взаимодействию и необходимой поддержке нашего рыбохозяйственного комплекса», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил рыбопромышленников за усилия, предпринятые для сохранения предприятий в период пандемии, и отметил, что, несмотря на трудности, рыбная отрасль на Мурмане не только не пострадала, но и показывает перспективы роста. В 2020 году в рамках механизма инвестиционных квот в Заполярье были введены в эксплуатацию рыбопромысловое судно и 5 рыбоперерабатывающих заводов различной мощности. По данным ФНС России, за 2020 год от организаций рыболовства Мурманской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более 10 млрд рублей налогов и других платежей, что на 1,5 млрд больше, чем в 2019 году.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники встречи обсудили возможную повестку дня обновлённого рыбхозсовета области, празднование грядущего Дня рыбака и другие актуальные вопросы.