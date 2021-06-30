Андрей Чибис поблагодарил сенатора Татьяну Кусайко за организацию акции «Онкопатруль»

29 июня губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с сенатором от Мурманской области Татьяной Кусайко. В ходе общения глава региона поблагодарил её за проведение в муниципалитетах области всероссийского проекта «Онкопатруль» и активную работу в интересах северян.

Напомним, в рамках акции с 8 по 10 июня специалисты двух ведущих федеральных центров – НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова обследовали несколько сотен жителей Заполярья.

«Спасибо Вам, Татьяна Алексеевна, за вашу инициативность, за достойную организацию акции, за то, что боретесь за регион и земляков на федеральном уровне. Тема онкологии актуальна для нашей области. Благодаря плотному взаимодействию, вашей активной позиции, во-первых, мы капитально обновили отделение радиологии и заменили в онкодиспансере оборудование 70-х годов на высокоточные ускорители для лучевой терапии. Это серьёзный шаг на пути к модернизации областной онкослужбы», – подчеркнул Андрей Чибис, добавив, что в этом году начнутся работы по реконструкции Мурманского областного онкодиспансера.

В ответном слове Татьяна Кусайко отметила, что на федеральном уровне одобрены предложения Мурманской области по расширению географии проекта «Онкопатруль», в том числе на территорию ЗАТО. Кроме того, достигнута договоренность с ведущими онкологическими центрами страны о прохождении на их базе стажировки заполярных медиков, в частности, в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

«Новшества, которые мы привнесли на территорию Мурманской области при реализации проекта «Онкопатруль», положительно оценили на федеральном уровне. Были впервые привлечены медицинские организации ФМБА. Все медучреждения региона хорошо подготовили специалистов, что позволило докторам больше внимания уделить пациентам, – сказала сенатор. – Программу будем расширять. Уже в августе планируется выезд представителей научно-исследовательского института имени Н.Н. Петрова г.Санкт-Петербурга в ЗАТО Мурманской области».