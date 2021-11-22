Андрей Чибис поблагодарил сотрудников дорожных и транспортных служб региона за слаженную работу

В этом году в Мурманской области уложено 1,6 млн квадратных метров асфальта, в следующем году темпы планируется наращивать, об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания сегодня, поблагодарив сотрудников дорожных и транспортных служб за слаженную работу.

«Спасибо вам за ваш далеко не простой труд в любую погоду и любое время суток. Мы видим, что у нас и вчера ночью, и сейчас идут активные снегопады, и всегда дорожники находятся на боевом посту. Мы обязательно продолжим развивать дорожно-транспортную сеть в области. И особенно важно, что по итогам текущего года в рамках реализации нацпроекта мы добились значимых результатов, и эти достижения были отмечены на самом высоком федеральном уровне», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что по итогам года Мурманская область вошла в число регионов-лидеров по выполнению национального проекта «Безопасные качественные дороги» и несмотря на сжатый период проведения работ перевыполнила план, отремонтировав 9 объектов из плана 2022 года.

«Темпы будем наращивать, будет увеличен объём расходов для приведения дорог в нормативное состояние. В пятницу мы собирались с дорожниками, все вводные были даны, поэтому я очень рассчитываю, что в этот зимний период все процедуры, контракты будут заключены, а также поправлен ряд моментов, чтобы ещё более эффективно выполнять работу в следующем году», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 20 ноября сотрудники дорожно-транспортных служб отметили профессиональный праздник – День работников транспорта.