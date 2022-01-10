Андрей Чибис поблагодарил сотрудников всех служб региона за работу в новогодние праздники

Сегодня губернатор Андрей Чибис, открывая первое в этом году оперативное совещание, поблагодарил всех медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, пожарных и коммунальные службы за работу в новогодние праздники.

«Благодаря тем, кто работал в эти праздничные дни, все мероприятия в Мурманской области прошли спокойно и безопасно, без каких-либо серьёзных эксцессов. И, конечно, хочу сказать огромное спасибо нашим жителям и гостям региона за спокойное времяпрепровождение. Теперь уже после отдыха с сегодняшнего дня все приступают к работе в 2022 году», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434371/#&gid=1&pid=1