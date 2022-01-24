Андрей Чибис поблагодарил Светлану Деркач за работу на посту ректора МГТУ

Светлана Деркач покидает пост ректора Мурманского государственного технического университета. Возглавит МГТУ Мария Князева, ныне занимающая пост проректора по научно-исследовательской работе Мурманского арктического государственного университета. Кадровые решения были оглашены в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с нынешним и будущим ректорами МГТУ.

Глава региона поблагодарил Светлану Деркач за заслуги перед университетом.

«Низкий вам поклон! В самое непростое время благодаря усилиям вас и вашей команды мы не потеряли университет. Реализуется новая программа развития, у МГТУ появился Наблюдательный совет. Средства, которые были привлечены, позволили в короткий период обновить оборудование, начать менять среду вуза», – отметил Андрей Чибис.

Перед новым ректором, по словам губернатора, встаёт широкий круг задач.

«Вы прошли необходимые консультации в Министерстве образования и науки. Перед вами стоит цель – с учётом тех наработок, того задела, который сегодня создан в МГТУ, активно развивать дальше наш ведущий университет. Правительство области будет и далее поддерживать МГТУ, для нас он, безусловно, является стратегическим проектом», – подчеркнул Андрей Чибис, напутствуя Марию Князеву.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мария Александровна Князева – мурманчанка, кандидат физико-математических наук. С отличием закончила Мурманский арктический государственный университет, получила дополнительную подготовку по ряду программ в различных образовательных учреждениях. Автор публикаций в научной периодике, создатель компьютерных программ. В МАГУ прошла трудовой путь от ассистента кафедры физики до проректора по научно-исследовательской работе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436190/#&gid=1&pid=1