ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Великобритания удивляет новым сортом репчатого лука и беспилотным таксиПенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января текущего года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.01.22 17:30

Андрей Чибис поблагодарил Светлану Деркач за работу на посту ректора МГТУ

Светлана Деркач покидает пост ректора Мурманского государственного технического университета. Возглавит МГТУ Мария Князева, ныне занимающая пост проректора по научно-исследовательской работе Мурманского арктического государственного университета. Кадровые решения были оглашены в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с нынешним и будущим ректорами МГТУ.

Глава региона поблагодарил Светлану Деркач за заслуги перед университетом.

«Низкий вам поклон! В самое непростое время благодаря усилиям вас и вашей команды мы не потеряли университет. Реализуется новая программа развития, у МГТУ появился Наблюдательный совет. Средства, которые были привлечены, позволили в короткий период обновить оборудование, начать менять среду вуза», – отметил Андрей Чибис.

Перед новым ректором, по словам губернатора, встаёт широкий круг задач.

«Вы прошли необходимые консультации в Министерстве образования и науки. Перед вами стоит цель – с учётом тех наработок, того задела, который сегодня создан в МГТУ, активно развивать дальше наш ведущий университет. Правительство области будет и далее поддерживать МГТУ, для нас он, безусловно, является стратегическим проектом», – подчеркнул Андрей Чибис, напутствуя Марию Князеву.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мария Александровна Князева – мурманчанка, кандидат физико-математических наук. С отличием закончила Мурманский арктический государственный университет, получила дополнительную подготовку по ряду программ в различных образовательных учреждениях. Автор публикаций в научной периодике, создатель компьютерных программ. В МАГУ прошла трудовой путь от ассистента кафедры физики до проректора по научно-исследовательской работе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436190/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Екатерина Дорошенко
22.01.22 12:55
Классная встреча РДШ с Екатериной Борисовной Шаповаловой в Сопках.
Комментарий к новости:Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»
Виктор
20.01.22 08:42
Жил здесь на улице Серафимовича и в 1961 году пошел в 28 школу, в 90-ых был там, смотрю дома с заборами, с гаражами, не думал, что ещё остались. Такие дома, как описано, про пенсионеров, в 60-ых было
Комментарий к новости:На перекрестке улиц Шолохова и Гоголя: пожилую северянку освободили из снежного плена
Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В январе-ноябре 2021 года в Мурманской области вырос оборот общественного питания-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 69 копеек, доллар подрос на 67 копеек-PRO Энергетику (18+)В условиях метели и порывистого ветра в регионе работают аварийные бригады электросетевых компаний региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%, Совет Федерации 26 января его рассмотрит
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика