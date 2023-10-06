Андрей Чибис поблагодарил Татьяну Кусайко за организацию в регионе масштабной работы по раннему выявлению аллергических и онкозаболеваний

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Мурманской области, заслуженным врачом России Татьяной Кусайко. Глава региона поблагодарил парламентария за проведение в муниципалитетах акции «Аллергодесант+» и организацию выездов ведущих медицинских специалистов для жителей.

«Огромное спасибо за то, что помимо своей деятельности в качестве депутата, представления интересов Мурманской области на федеральном уровне, вы не забываете свою специальность врача, организатора. Эти выезды высококлассных специалистов, которые приезжают к нам в область и массово проверяют детей, взрослых, дает, безусловно, серьезный эффект по раннему выявлению заболеваний и предупреждению серьёзных последствий. Это очень важная задача, и спасибо, что это направление ведёте. Здоровье северян – один из главных аспектов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Татьяна Кусайко поблагодарила губернатора за поддержку и сообщила о старте акции по онкологическому скринингу.

«Вы поддержали запуск у нас в регионе проекта по скринингу колоректального рака. Мы выходим на начало, в октябре состоится круглый стол, где со специалистами федерального уровня обсудим реализацию проекта. По итогам круглого стола мы начнём скрининг. Это очень важно для нашего региона», – отметила Татьяна Кусайко.

Также парламентарий рассказала расширении регионального проекта «Аллергодесант+», в рамках которого ведущие специалисты страны проводят выездные осмотры жителей Мурманской области.

«С начала проекта мы уже осмотрели более 1100 человек и посетили 11 муниципалитетов. Также достигнуты договоренности по визитам в закрытые административно-территориальные образования. В октябре мы с большой бригадой врачей поедем в ЗАТО Александровск. Примем пациентов на базе медучреждений Снежногорска, планируются консультации и для взрослых, и для детей, также из Гаджиево, Полярного, Оленьей Губы. В каждый такой волонтерский выезд медики знакомятся с муниципалитетами и Мурманской областью. Много запросов у нас, врачи хотят участвовать. Благодарю за поддержку проекта», – подчеркнула Татьяна Кусайко.

Фото: https://gov-murman.ru