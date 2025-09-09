Андрей Чибис поблагодарил Татьяну Кусайко за важные законодательные инициативы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в региональном правительстве депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко доложила о ключевых социально значимых законах и рассказала о приоритетных направлениях работы парламента.

«В первую очередь, хочу поблагодарить вас за инициативность, вы всегда помните и заботитесь о родном регионе. Вместе мы регулярно работаем над тем, чтобы жизнь северян стала комфортнее и удобнее. Уверен, что и дальше будем выстраивать такое же продуктивное взаимодействие», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За весеннюю сессию Государственной Думой было принято более 350 законов, 71% из них – прямого действия. Такие законы не требуют разработки дополнительных нормативных актов, и сразу после вступления закона в силу граждане и организации могут руководствоваться его положениями. Это значительно упрощает и ускоряет процесс применения законодательства на практике.

Одним из важнейших направлений в работе Госдумы является реализация положений Послания Президента Российской Федерации. По словам Татьяны Кусайко, на сегодняшний день эта задача выполнена на 100%.

«Во исполнение поручения главы государства принят закон об увеличении с 1 сентября размера пособия по беременности и родам женщинам-студенткам. Выплаты повышены до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживает обучающаяся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам по стране вырос примерно до 90 тысяч рублей. Хочу акцентировать, что Мурманская область находится на 2-м месте в Северо-Западном федеральном округе по размеру выплаты и её размер в регионе составляет более 128 тысяч рублей. Ранее такое пособие рассчитывалось по размеру стипендии», – отметила Татьяна Кусайко.

«Один из важных законов запретил продавать несовершеннолетним энергетические тонизирующие напитки. Его Госдума приняла еще в прошлом году, – пояснила парламентарий. – Мурманская область в этом плане показательный регион, в Кольском Заполярье такой запрет по инициативе губернатора Андрея Чибиса действует уже с начала 2022 года. В этом году позиция была усилена: теперь продажа энергетиков детям обернется серьезным штрафом».

Впервые в российском законодательстве появилось понятие «студенческая семья». Главная задача – поддержка студентов для успешного завершения обучения и сохранения семьи. В Мурманской области, в том числе на студенческие семьи распространяется широкий спектр мер поддержки в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и проекта «На Севере – малыш». Например, в мурманском медицинском колледже открыта комната для кратковременного пребывания детей из студенческих семей, в пространствах «СОПКИ. СЕМЬЯ» работает «Школа будущих родителей», осуществляются выплаты на первого и второго ребенка в рамках уникальной региональной программы «Зарплата мамы», и многое другое.

За период весенней сессии Татьяна Кусайко стала соавтором 14 законов, еще более 10 инициатив готовятся к внесению на этот парламентский сезон.

На особом контроле Государственной Думы находится правоприменение принятых законов по поддержке участников СВО и их семей. Так, депутат выступила соавтором документа, который гарантирует военным пенсионерам, возобновившим службу, повышенный размер пенсии. Другим важным законом установлено, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры соцподдержки при условии совместного проживания не менее трех лет и наличия у общего несовершеннолетнего ребенка.

«Вместе с тем приняты поправки о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством лица, погибшего в связи с участием в спецоперации. Это позволит женам продолжать беспрепятственно пользоваться автомобилем: отвозить детей в школу, образовательные организации или, например, в медицинские учреждения», – подчеркнула Татьяна Кусайко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553007/#&gid=1&pid=1