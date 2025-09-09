Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.25 15:00

Андрей Чибис поблагодарил Татьяну Кусайко за важные законодательные инициативы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в региональном правительстве депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко доложила о ключевых социально значимых законах и рассказала о приоритетных направлениях работы парламента.

«В первую очередь, хочу поблагодарить вас за инициативность, вы всегда помните и заботитесь о родном регионе. Вместе мы регулярно работаем над тем, чтобы жизнь северян стала комфортнее и удобнее. Уверен, что и дальше будем выстраивать такое же продуктивное взаимодействие», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За весеннюю сессию Государственной Думой было принято более 350 законов, 71% из них – прямого действия. Такие законы не требуют разработки дополнительных нормативных актов, и сразу после вступления закона в силу граждане и организации могут руководствоваться его положениями. Это значительно упрощает и ускоряет процесс применения законодательства на практике.

Одним из важнейших направлений в работе Госдумы является реализация положений Послания Президента Российской Федерации. По словам Татьяны Кусайко, на сегодняшний день эта задача выполнена на 100%.

«Во исполнение поручения главы государства принят закон об увеличении с 1 сентября размера пособия по беременности и родам женщинам-студенткам. Выплаты повышены до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживает обучающаяся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам по стране вырос примерно до 90 тысяч рублей. Хочу акцентировать, что Мурманская область находится на 2-м месте в Северо-Западном федеральном округе по размеру выплаты и её размер в регионе составляет более 128 тысяч рублей. Ранее такое пособие рассчитывалось по размеру стипендии», – отметила Татьяна Кусайко.

«Один из важных законов запретил продавать несовершеннолетним энергетические тонизирующие напитки. Его Госдума приняла еще в прошлом году, – пояснила парламентарий. – Мурманская область в этом плане показательный регион, в Кольском Заполярье такой запрет по инициативе губернатора Андрея Чибиса действует уже с начала 2022 года. В этом году позиция была усилена: теперь продажа энергетиков детям обернется серьезным штрафом».

Впервые в российском законодательстве появилось понятие «студенческая семья». Главная задача – поддержка студентов для успешного завершения обучения и сохранения семьи. В Мурманской области, в том числе на студенческие семьи распространяется широкий спектр мер поддержки в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и проекта «На Севере – малыш». Например, в мурманском медицинском колледже открыта комната для кратковременного пребывания детей из студенческих семей, в пространствах «СОПКИ. СЕМЬЯ» работает «Школа будущих родителей», осуществляются выплаты на первого и второго ребенка в рамках уникальной региональной программы «Зарплата мамы», и многое другое.

За период весенней сессии Татьяна Кусайко стала соавтором 14 законов, еще более 10 инициатив готовятся к внесению на этот парламентский сезон.

На особом контроле Государственной Думы находится правоприменение принятых законов по поддержке участников СВО и их семей. Так, депутат выступила соавтором документа, который гарантирует военным пенсионерам, возобновившим службу, повышенный размер пенсии. Другим важным законом установлено, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры соцподдержки при условии совместного проживания не менее трех лет и наличия у общего несовершеннолетнего ребенка.

«Вместе с тем приняты поправки о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством лица, погибшего в связи с участием в спецоперации. Это позволит женам продолжать беспрепятственно пользоваться автомобилем: отвозить детей в школу, образовательные организации или, например, в медицинские учреждения», – подчеркнула Татьяна Кусайко.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553007/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»