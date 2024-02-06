На рабочей встрече президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и президента компании «Норильский никель» Владимира Потанина, в рамках которой стороны обсудили взаимодействие по итогам подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в сентябре прошлого года, до 2025 года будет выделено ещё 10 млрд рублей. Соглашение является самым крупным в истории Мурманской области в части софинансирования частными инвестициями: 6,26 млрд рублей составляют средства компании «Норникель», 3,78 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Мурманской области.

«Объём налоговых поступлений от «Норникеля» с 2019 по 2022 годы составил 79,3 млрд рублей. За этот период компания инвестировала 59,5 млрд рублей в производство на территории Мурманской области. С 2020 года в рамках социально-экономических соглашений направили вместе с «Норникелем» на Мончегорск и Печенгский округ более 3 млрд рублей», – отметил глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил Владимира Потанина и всю команду «Норильского никеля» за продуктивное взаимодействие с регионом.

«Сейчас мы работаем над мастер-планом Мончегорска и его подведомственной территории, так как Мончегорская агломерация вошла в перечень опорных населённых пунктов Арктики. «Норникель» активно включается в совместную работу. За это и за выполнение всех взятых на себя обязательств большая благодарность руководству», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, социально-экономическое соглашение о сотрудничестве на 2023-2025 годы между правительством Мурманской области и компанией «Норникель» было подписано в сентябре 2023 года. В рамках соглашения 10 млрд рублей будет направлено на реализацию более 50 мероприятий в Мончегорске и Печенгском округе. В том числе на эти средства запланировано строительство нового корпуса на три отделения для Мончегорской центральной районной больницы, строительство нового здания инфекционного отделения, строительство Клиники Корпоративного центра здоровья «Норникеля», а также реализация других проектов в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, развития территорий и улучшения городской среды.

Фото: https://gov-murman.ru