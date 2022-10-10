Андрей Чибис поблагодарил всех неравнодушных северян за помощь военнослужащим

В Мурманской области продолжает идти работа по частичной мобилизации. Все задачи выполняются планово, в чёткие сроки, установленные Северным флотом. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил северян, – по их просьбе неделю назад стартовала акция «Север помогает». За это время жители Мурманской области, в том числе предприниматели, собрали более 1,5 тонны дополнительной помощи для военнослужащих.

«Собранные вещи отправляются как нашим защитникам, уже проходящим службу, так и ребятам, которые только готовятся к отъезду. Принести вещи можно в специальные пункты, организованные партией «Единая Россия», адреса можно найти на сайте партии и в соцсетях. Ещё раз благодарю всех неравнодушных северян за эту инициативность и сплочение в поддержке ребят, которые защищают нашу страну», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор особо отметил, что никакая помощь не должна быть принудительной, и в первую очередь это касается сбора денежных средств. Андрей Чибис попросил все исполнительные органы и муниципалитеты следить за тем, чтобы подобных перегибов не было.

Отдельно глава региона обратился к СМИ и группам в социальных сетях.

«Не распространяйте непроверенную информацию. Подобными вбросами вы увеличиваете переживания людей, которым сейчас и так очень морально непросто, особенно тем, чьи отцы, мужья защищают Родину. Всех северян также прошу доверять только проверенным источникам. Со стороны правительства мы информируем обо всех мерах поддержки и детально прорабатываем всё, что касается частичной мобилизации», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru