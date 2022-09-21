Андрей Чибис: «Почта России» - стратегический актив нашей страны и области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с Алексеем Лаптевым, первым заместителем генерального директора по управлению территориальной сетью и офлайн-каналами АО «Почта России» и Александром Кочуровым, директором УФПС Мурманской области. Они обсудили обновление отделений связи, повышение их технологической оснащенности, а также вопрос обеспечения лекарственными средствами граждан из отдаленных населенных пунктов через отделения почты.

«Почта России» - стратегический актив нашей страны и области. На территории находится более 100 отделений, в которых работают более 1000 сотрудников. Благодаря проводимым АО «Почта России» преобразованиям растет заработная плата, технологичность. Для малых населенных пунктов «почта» - это точка жизни. Если меняется отделение связи, становится современнее и понятнее, меняется и жизнь. Наша задача обсудить, как сделать так, чтобы получить внутренние и внешние изменения, а также увеличить возможности людей, которые живут в отдаленных населённых пунктах», - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Александр Кочуров рассказал о ходе выполнения поручений Президента России на территории Мурманской области и реализации адресной программы ремонтов отделений связи в Мурманской области в 2022 году.

«Мы капитально отремонтировали почтовое отделение в Оленьей Губе и откроем его в октябре. Мы также сделали косметические ремонты в 6 отделениях в других населенных пунктах и улучшили условия клиентского сервиса в двух мурманских отделениях. 39 отделений оборудованы для доступа маломобильных людей. Мы продолжим ремонтные работы и дальше. Важно отметить, что мы заботимся и о наших сотрудниках: более чем на 20% мы проиндексировали зарплаты работникам почтовых отделений», - рассказал Александр Кочуров.

Фото: https://gov-murman.ru