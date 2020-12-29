Андрей Чибис почтил память погибших моряков «Онеги» и выразил соболезнования их близким

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнования родным и близким погибших моряков с затонувшего траулера «Онега».

«Поисковая операция ещё не завершена, но погодные условия и температура воды, к сожалению, не оставляют никаких шансов. Сегодня в Мурманской области объявлен день траура. Мы скорбим вместе с семьями погибших. От лица всех северян выражаю соболезнования родным и близким моряков «Онеги», прошу держаться – ради детей, ради родных», – сказал губернатор.

Вместе с генеральным директором НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константином Древетняком и председателем правления НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» Анатолием Евенко глава региона возложил цветы к мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, из 19 членов экипажа «Онеги» 16 были мурманчанами. По имеющимся данным, спастись удалось лишь двоим – второму помощнику капитана Владиславу Буторину и матросу Руслану Катюхину.

Трагедия «Онеги» вызвала большой резонанс не только в Заполярье, но и в России в целом. Соболезнования родным погибших моряков выразили Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выражают соболезнования и глава муниципального образования город Мурманск А.И. Сысоев, глава администрации города Мурманска Е.В. Никора: «Мурманчане скорбят по погибшим членам экипажа рыболовецкого судна «Онега». Трагедия в Баренцевом море унесла жизни людей, отозвавшись болью в сердцах их родных и близких, а также в каждом из нас. Светлая память о безвременно ушедших останется с нами навсегда.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших моряков, их друзьям и коллегам».