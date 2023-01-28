Андрей Чибис поддержал инициативу «Молодой Гвардии Единой России» по отправке мурманских волонтёров в ЛДНР

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России» Антоном Демидовым и федеральным координатором движения по Северо-Западному округу, руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в городе Санкт-Петербург Александром Маликовым.

В ходе диалога глава региона поддержал инициативу «Молодой Гвардии Единой России» по отправке группы мурманских волонтёров и ансамбля «Молодая Гвардия» на Донбасс и освобожденные территории.

Приветствуя гостей, Андрей Чибис поблагодарил за поддержку Мурманского отделения движения отметив, что сегодня «Молодая Гвардия» – это неравнодушные ребята, с активной гражданской позицией и правительство Мурманской области поддерживает развитие молодёжи.

«Искренне рад приветствовать вас в столице Кольского Заполярья. Полностью поддерживаю деятельность регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Ребята проявляют себя с положительной стороны. Активно поддерживают семьи мобилизованных, а также военнослужащих из Мурманской области», – сказал губернатор.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, кроме волонтёров из Мурманской области в ЛДНР отправится ансамбль «Молодая Гвардия», который даст серию концертов для наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса.

Антон Демидов подчеркнул, что Мурманское региональное отделение «Молодой Гвардии» имеет хорошие результаты работы за 2022 год.

«На сегодняшний день в фокусе внимания нашего движения – поддержка участников спецоперации, мобилизованных и их семей. Мы разворачиваем гуманитарные штабы на освобожденных территориях, оказываем помощь в госпиталях. Считаем, что другие отделения Северо-Западного округа могут брать пример с Мурманского отделения», – отметил Антон Демидов.

Фото: https://gov-murman.ru