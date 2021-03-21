Андрей Чибис поддержал предложение о создании штабов общественного контроля реализации стратегического плана «На Севере - жить.2030»

Жители Мончегорска во время интерактивного отчёта губернатора Андрея Чибиса «2 года за 2 часа» заявили о желании создать у себя в городе штаб общественного контроля реализации стратегического плана «На Севере - жить.2030».

«В ходе общения с жителями и общественниками Мончегорска мы понимаем, что есть запрос на более активное участие жителей в контроле за реализацией проектов программы «На Севере - жить», - отметил участник включения из Мончегорска, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов. - Поэтому предлагаем создать в Мончегорске штаб общественного контроля реализации программы, собирать на базе этого штаба предложения, замечания, поступающие от жителей и направлять их Вам».

«Андрей Владимирович, считаем, что горожане должны быть вовлечены в этот процесс и осуществлять контроль, потому что, Вы сами знаете, идея бывает зачастую очень хорошая, но при реализации там недокрасили, тут недоделали, там небезопасный оставили участок, поэтому это замечательное предложение для нашего города», - поддержала земляка Алена Цветкова.

Инициативу Мончегорска одобрили и депутаты областной Думы – Сергей Дубовой и Владимир Мищенко.

«Я предлагаю также включить и закрытые территории, военные гарнизоны, где будет проходить реновация этих городков, чтобы тоже создать штабы общественного контроля, которые могли бы контролировать, что делается в их посёлках», – заявил Сергей Дубовой.

«Поддерживаю это предложение, – продолжил, обращаясь к губернатору, Владимир Мищенко. – Сегодня у людей есть запрос не только на позитивные перемены, но и на то, чтобы все идеи, которые они вносят, они могли не только контролировать, но и доводить до логического конца. Инициатива, с которой выступили мончегорцы, я считаю, необходима и действительно актуальна - и в ЗАТО, и во всех муниципалитетах Мурманской области».

Отвечая на реплики депутатов, губернатор Андрей Чибис согласился с идеей и предложил Сергею Дубовому взять организационную часть создания структур общественного контроля на себя.

«Я искренне считаю, что программа «На Севере - жить» - это живой организм, и она должна быть актуализирована с учётом реалий времени и актуальных пожеланий людей. Мы в 2019 году, исходя из предложений северян, из опросов, которые мы проводили, сформулировали программу. Считаю правильным сейчас дать возможность людям ещё раз обратить внимание на то, что, возможно, было нами не учтено», - прокомментировал инициативу губернатор.