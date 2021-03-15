Андрей Чибис поддержал проект по реконструкции улицы Горького в Кандалакше

Губернатор Андрей Чибис на прошлой недели в рамках рабочей поездки в Кандалакшу осмотрел городские дворовые территории. Глава региона поддержал проект администрации муниципального образования Кандалакшский район по реконструкции улицы Горького.

«В 2021 году во всех муниципалитетах увеличиваем объём средств на установку детских площадок, благоустройство дворов и ремонт дорог, чтобы менялось качество жизни. Сейчас на улице Горького – грунтовка советских времён. В течение этого и следующего года в два этапа сделаем асфальтированную дорогу. Всего в Кандалакше запланировано обновить 24 двора, выполнить благоустройство набережной, также начнётся строительство ФОКа», – отметил Андрей Чибис.

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов добавил, что стоимость строительных работ по асфальтированию дороги составит порядка 70 млн рублей. В программу формирования комфортной городской среды войдут дворы по улице Горького 1, 3, 8 и улице Пронина 16, 22. Среди масштабных проектов – реконструкция морской набережной. Общая стоимость – более 100 млн рублей. К работе подрядчик приступит в конце марта – начале апреля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по поручению губернатора Андрея Чибиса в муниципалитете также проводится регулярный мониторинг состояния дорог и выполнения работ подрядных организаций. По словам главы администрации Кандалакшского района Ярослава Шалагина, неоднократно составлены акты за недобросовестную работу подрядчиков, а также выписан штраф на сумму 800 тысяч рублей. На сегодняшний день нарушения устранены, состояние дорог расценивается как удовлетворительное.