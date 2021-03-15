Мурманская область и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничествеПод Североморском взрывают, подъезд к городу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.21 11:45

Андрей Чибис поддержал проект по реконструкции улицы Горького в Кандалакше

Губернатор Андрей Чибис на прошлой недели в рамках рабочей поездки в Кандалакшу осмотрел городские дворовые территории. Глава региона поддержал проект администрации муниципального образования Кандалакшский район по реконструкции улицы Горького.

«В 2021 году во всех муниципалитетах увеличиваем объём средств на установку детских площадок, благоустройство дворов и ремонт дорог, чтобы менялось качество жизни. Сейчас на улице Горького – грунтовка советских времён. В течение этого и следующего года в два этапа сделаем асфальтированную дорогу.  Всего в Кандалакше запланировано обновить 24 двора, выполнить благоустройство набережной, также начнётся строительство ФОКа», – отметил Андрей Чибис.

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов добавил, что стоимость строительных работ по асфальтированию дороги составит порядка 70 млн рублей. В программу формирования комфортной городской среды войдут дворы по улице Горького 1, 3, 8 и улице Пронина 16, 22. Среди масштабных проектов – реконструкция морской набережной. Общая стоимость – более 100 млн рублей. К работе подрядчик приступит в конце марта – начале апреля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  по поручению губернатора Андрея Чибиса в муниципалитете также проводится регулярный мониторинг состояния дорог и выполнения работ подрядных организаций. По словам главы администрации Кандалакшского района Ярослава Шалагина, неоднократно составлены акты за недобросовестную работу подрядчиков, а также выписан штраф на сумму 800 тысяч рублей. На сегодняшний день нарушения устранены, состояние дорог расценивается как удовлетворительное.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и денег не жалко!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 45 копеек, доллар теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2021-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика