Андрей Чибис поддержал ряд социальных проектов мурманских активистов Народного фронта

Губернатор Андрей Чибис поддержал ряд социальных проектов актива регионального отделения Народного фронта в Мурманской области. Общественники Кольского Заполярья 14 декабря представили главе региона 11 предложений по повышению качества жизни северян.

«Очень здорово, что мы уже не по видеосвязи, а в режиме реального общения можем поговорить о тех инициативах, которые есть у Народного фронта. И, конечно, в преддверии Нового года хочу поблагодарить за вашу работу, потому что почти 1000 активистов Мурманской области в постоянном режиме во взаимодействии со всеми структурами помогают и сопровождают реализацию тех проектов, которые обозначены президентом нашей страны, в том числе на территории нашего региона, – отметил Андрей Чибис. – И конечно отдельная благодарность за участие в проекте «Мы вместе», за помощь во время пандемии, за помощь в реализации проекта «Чистая Арктика», за все инициативы, требующие активной общественной поддержки активистов Народного фронта».

В рамках мероприятия руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич отметил позитивные примеры взаимодействия областного штаба с правительством региона, а также представил сопредседателей отделения.

«У нас много качественных примеров совместной отработки проблем в сфере медицины, жилищно-коммунального хозяйства, строительства. И сегодня мы передали губернатору Андрею Чибису 11 новых общественных предложений по повышению качества жизни населения. Часть из них мы уже подробно обсудили на встрече с главой региона», – сказал по итогам мероприятия Максим Сахневич.

Мурманские активисты Народного фронта также рассказали губернатору о реализации ряда проектов. Один из них позволяет создать сообщество женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья. Так, благодаря проекту «Про неё» целевая аудитория может организовать свой досуг, найти возможности для реализации собственного потенциала, получить новые знания. Координатором инициативы в Мурманской области является сопредседатель регионального штаба Народного фронта, главный специалист Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети – Ангелы Мурмана» Оксана Кошевич.

Кроме того, для работы с подростками создан специальный проект «Тренер». Он направлен на социальную адаптацию подростков и предотвращение развития девиантного поведения. Также проект пропагандирует здоровый образ жизни и открывает каждому участнику программы возможности для самореализации, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431223/#&gid=1&pid=7