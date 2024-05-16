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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.24 19:15

Андрей Чибис поддержал внедрение системы авансирования для региональной программы льготного зубопротезирования и предоставление услуги детям войны без учёта нуждаемости

Сегодня в ходе традиционного отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис поддержал инициативы депутата от партии «Единая Россия» Романа Пономарева о внедрении системы авансирования для региональной программы льготного зубопротезирования и предоставлении услуги детям войны без учёта нуждаемости.

Глава региона сообщил, что поручение по введению возможности авансирования уже дано. Также он поддержал необходимость снятия ценза нуждаемости для детей войны.

«Согласен, что нужно изменить областной закон. Есть отдельная категория – дети войны. Неважно, какое у них пенсионное обеспечение, получают ли зарплату или дополнительный доход, принципиально важно, что все они активно участвовали в восстановлении и развитии Мурманска. Полностью поддерживаю инициативу снять для них имущественный ценз и ценз по доходам для получения льготы», – подчеркнул губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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