Андрей Чибис подписал постановление о предоставлении помощи семьям военнослужащих, погибших при авиакатастрофе в Крыму

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области о предоставлении помощи семьям военнослужащих, погибших 31 марта при авиакатастрофе Ан-26 в Бахчисарайском районе Республики Крым. Выплата в размере 5 млн рублей будет предоставлена семье каждого погибшего.

«Эта трагедия отзывается глубокой болью в сердце каждого из нас. Мы потеряли сильных, достойных людей - тех, кто жил по совести, служил Родине и оставался верен своему долгу до конца. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить горечь этой утраты. Но очень важно, чтобы семьи погибших чувствовали: они не одни. Рядом — вся Мурманская область, все северяне. Мы обязательно поддержим каждую семью, сделаем всё, чтобы в этот тяжёлый период они могли опереться на нас. Светлая память нашим героям. Мы будем помнить их всегда», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области отметили, что обращаться за выплатой нет необходимости, сотрудники соцзащиты свяжутся с каждой семьей. При необходимости можно позвонить по контактному номеру 8-953-75-73-608.

