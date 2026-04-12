Андрей Чибис подписал постановление о предоставлении помощи семьям военнослужащих, погибших при авиакатастрофе в Крыму
Мурманская область. Арктика (16+)12.04.26 10:00

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области о предоставлении помощи семьям военнослужащих, погибших 31 марта при авиакатастрофе Ан-26 в Бахчисарайском районе Республики Крым. Выплата в размере 5 млн рублей будет предоставлена семье каждого погибшего.

«Эта трагедия отзывается глубокой болью в сердце каждого из нас. Мы потеряли сильных, достойных людей - тех, кто жил по совести, служил Родине и оставался верен своему долгу до конца. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить горечь этой утраты. Но очень важно, чтобы семьи погибших чувствовали: они не одни. Рядом — вся Мурманская область, все северяне. Мы обязательно поддержим каждую семью, сделаем всё, чтобы в этот тяжёлый период они могли опереться на нас. Светлая память нашим героям. Мы будем помнить их всегда», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области отметили, что обращаться за выплатой нет необходимости, сотрудники соцзащиты свяжутся с каждой семьей. При необходимости можно позвонить по контактному номеру 8-953-75-73-608.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
