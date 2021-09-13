Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о создании природного парка «Териберка». Также на оперативном совещании глава региона поблагодарил всех коллег, которые сегодня занимаются темой туризма и сохранения экологии.

«Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны, и у жителей нашей области, и у иностранных туристов. С другой стороны, это позволит нам очень активно, но аккуратно, с точки зрения безопасности природы, по чётким правилам развивать здесь туристическую структуру. Задачей природного парка будет как раз регулирование процесса посещения этой территории и сохранения природного комплекса», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что в работе проектирования парка принимали участие правительство Мурманской области, комитет по туризму и министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Кольский научный центр РАН, Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области и Всемирный фонд дикой природы. Общая площадь парка составит около 2,5 тысячи гектаров.

С более подробной информацией о природном парке «Териберка» на оперативном совещании также выступила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, сообщает региональное Министерство информационной политики.