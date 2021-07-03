Андрей Чибис подписал закон Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»

Губернатор области Андрей Чибис подписал закон «Об исполнении областного бюджета за 2020 год», ранее принятый Мурманской областной Думой.

Областной бюджет в прошлом году исполнен по доходам в сумме 88 млрд рублей. Это на 12,3 млрд рублей, или 16,2%, больше объёма, утверждённого законом об областном бюджете. По расходам – в сумме 86,6 млрд рублей, что на 5,0%, или 4,6 млрд рублей, меньше уточнённых бюджетных назначений. Бюджет исполнен с профицитом в размере 1,4 млрд рублей.

Размер госдолга области на 1 января 2021 года составил 13,6 млрд рублей. За год он сократился более чем на 400 млн рублей, или на 3,1%.