Андрей Чибис подвёл итоги форума сторонников партии «Единая Россия»

Вчера на оперативном совещании обсудили итоги форума сторонников партии «Единая Россия», где губернатор Андрей Чибис представил отчёт о работе регионального правительства и реализации народной программы «На Севере – жить!».

«Благодарю каждого, кто меняет наш регион к лучшему: коллег из команды областного правительства, муниципалитетов, партии «Единая Россия», трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, неравнодушных северян за их вклад в развитие Мурманской области. Вместе мы реализуем народную программу «На Севере – жить!». Мы обсудили итоги прошедших 7 лет на форуме однопартийцев, перспективы дальнейшей работы, на что нужно обратить особое внимание. Невзирая на все санкции и ограничения, мы движемся вперед. На форуме родилась инициатива, чтобы в федеральной Народной программе партии появился отдельный Арктический раздел. Нужно оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы официально внести её на рассмотрение», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также напомнил, что активная работа по развитию арктических территорий идёт и на площадке профильной комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», где консолидированы усилия руководителей субъектов, правительства России, экспертов.

«Если инициатива о создании Арктического раздела будет поддержана и появится в народной программе политической партии, это будет полезно для развития всех субъектов АЗРФ», – подчеркнул губернатор.

В рамках форума прошли стратегические сессии по приоритетным для нашего региона направлениям. Глава региона также отметил предложение, внесенное депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко о создании проекта «Сила Севера – в людях!».

«Это очень правильный проект. Сами наши жители смогут выдвигать тех, кто достоин оценки. По результатам голосования сформируем единую цифровую доску почёта Мурманской области», – отметил губернатор.

Сегодня, 21 апреля, Андрей Чибис представит свой ежегодный отчёт перед депутатами Мурманской областной Думы.

