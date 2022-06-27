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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 17:00

Андрей Чибис подвёл итоги первого регионального выпускного фестиваля «Арктический берег»

Подводя итоги недели, губернатор Андрей Чибис назвал несколько ключевых мероприятий для молодёжи, которые организовало Правительство Мурманской области. Так, в пятницу на Поморской набережной прошёл первый областной выпускной. Участие в фестивале «Арктический берег» приняли более 2500 школьников из разных муниципалитетов, в том числе и отдалённых.

«Такие яркие, современные мероприятия призваны мотивировать северную молодёжь активно участвовать в жизни школы, хорошо учиться, развиваться в спорте, науке, творчестве… Молодому поколению предстоит творить будущую историю, и очень важно, что молодежь использует возможности для саморазвития и самореализации. Мы вами гордимся и правительство региона будет помогать и делать все, чтобы поддержать вас», - подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  в продолжение речи за качественную организацию фестиваля «Арктический берег» глава региона поблагодарил вице-губернатора Елену Дягилеву, Министерство культуры Мурманской области, АНО «СпортКульт51» и всех, кто принимал участие. Кроме того, Андрей Чибис отметил, что правительство Мурманской области стремится организовывать праздники регионального масштаба за пределами Мурманска, чтобы охватить как можно больше интересных и достойных мест в Кольском Заполярье.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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