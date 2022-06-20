Андрей Чибис подвёл итоги ПМЭФ –2022: Мурманская область заключила 10 соглашений на сумму более 160 миллиардов рублей

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги XXV Петербургского международного экономического форума для региона.

«Мы заключили 10 соглашений на сумму более 160 млрд рублей. В частности, с «Норникелем» о строительстве завода белой металлургии «Большая медь» в Мончегорске. Также компания реализует проект по строительству нового микрорайона более, чем на 2 тысячи квартир», – сообщил глава региона.

Ещё ряд соглашений направлены на развитие региона в области инфраструктуры, здравоохранения, благоустройства.

Так, «НОВАТЭК» направит 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске. Также компания выделит соответствующие средства на проведение в этом году спортивных мероприятий по мини-футболу для детских команд.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 3 года с ФосАгро предусматривает инвестиции в 15 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, а также инфраструктуры в Кировске и Апатитах до 2024 года.

«440 миллионов рублей направим с «Росатомом» на благоустройство территорий, ремонт дорог, общеобразовательных учреждений и строительство лыжной базы в Полярных Зорях в 2022 году», – отметил Андрей Чибис.

Ещё одно немаловажное соглашение для экологии и экономики региона заключено с энергетической компанией «Россети». Благодаря этому котельные в Мончегорске и Териберке будут переведены на электричество.

«Арктика становится с каждым годом привлекательнее для инвесторов. Это территория возможностей для всей страны. Минвостокразвития и Агентство стратегических инициатив запускают программу «Арктический вызов» для привлечения самых необходимых специалистов со всей страны на Север. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку проекту», – подчеркнул глава региона.

Также губернатор отметил два крайне важных достижения Мурманской области.

«Мурманская область стала одним из наиболее динамичных регионов по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Мы заняли в рейтинге 16 место. И это скачок в 3,5 раза по сравнению с результатами трёхлетней давности», – сообщил губернатор.

Также, по оценке Минэкономразвития РФ, Мурманская область заняла 4 место среди регионов России в рейтинге государственно-частного партнерства. По итогам 2021 года, мы поднялись сразу на 19 позиций», – сообщил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор обозначил и те важнейшие принципы, на которых акцентировал внимание Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Среди них – международное сотрудничество с дружественными странами, развитие транспортных коридоров в Арктике, максимальная поддержка предпринимательских проектов и включение развития бизнеса в отдалённых населённых пунктах и малых городах в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«Все поручения Президента уже взяли в работу. Также попрошу обратить на это внимание и глав муниципалитетов», – заключил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/