Андрей Чибис подвёл итоги празднования Дня Победы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвёл итоги прошедшей недели. Мурманская область вместе со всей Россией отметила священный праздник – День великой Победы.

«Для северян и гостей региона прошли сотни мероприятий, в том числе и ключевые – Парад Победы и «Бессмертный полк». Отмечу, что все мероприятия были проведены на самом достойном уровне. По области в «Бессмертном полку» приняли участие 53,5 тысячи человек, из них 15 тысяч – в Мурманске. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришёл и пронёс портреты своих дедов и прадедов, а также участников СВО, которые погибли, защищая нашу страну. Единение, передающееся из поколения в поколение, дорогого стоит, – это основа силы, мощи и могущества нашей станы», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил за тщательную подготовку и организацию праздничных мероприятий команду регионального правительства, муниципальных администраций и правоохранительный блок.

«К этим важнейшим мероприятиям во всех городах и посёлках готовились особенно тщательно, и везде они прошли без каких-либо инцидентов», – отметил губернатор.

