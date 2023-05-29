Андрей Чибис подвёл итоги рабочего визита белорусской делегации в Мурманскую область: все наши договоренности чётко исполняются

В рамках деловой программы в преддверии Дня Мурманской области состоялся визит белорусской делегации во главе с премьер-министром Республики Романом Головченко. Итоги рабочего визита в регион подвёл губернатор Андрей Чибис.

«Мы зафиксировали, что все договоренности, которых достигли в прошлом году, когда наша делегация работала в Минске, чётко исполняются. В этот раз мы рассмотрели варианты для строительства терминала белорусских удобрений мощностью 5-7 млн тонн на территории Мурманской области. Коллеги из Белоруссии осмотрели их лично для принятия финального решения по месторасположению проекта», – сообщил губернатор.

В рамках сотрудничества уже состоялся ряд проектов. Так, был запущен прямой авиарейс Мурманск-Минск. Кроме того, развиваются поставки рыбной продукции и продукты переработки рыбы. В 2022 году объём поставок из Мурманской области в Республику Беларусь превысил 5 тысяч тонн на общую сумму свыше 15 млн долларов. Также в регион поступает корм от Белорусской национальной биотехнологической корпорации. За 2022 год было закуплено более 14 тысяч тонн кормов, в 2023 году уже порядка 3 тысяч тонн.

«По итогам четырёх месяцев 2023 года объёмы перевалки белорусских грузов через Мурманск превысили 95 тысяч тонн. Это в три раза больше, чем за весь 2022 год. Также в рамках прошлогодних соглашений в первом полугодии 2023 года осуществляется поставка 10 крупнотоннажных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» в «Ковдорский ГОК». Подписано соглашение с генеральным директором «БЕЛАЗа» по инвестиционному проекту строительства регионального ремонтно-сервисного центра. В ближайшие годы мы планируем работать не просто над количеством поставок Белорусской техники, а планомерно создавать целую инфраструктуру её использования на территории региона», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона сообщил, что также на базе филиала МАГУ в Апатитах состоялось открытие новой учебной аудитории «БЕЛАЗ», которая предназначена для обучения студентов и подготовки высококвалифицированных специалистов для эксплуатации карьерной техники, а также повышения уровня подготовки специалистов горнодобывающих предприятий. Лаборатория оснащена современным оборудованием, учебными стендами, программным обеспечением, VR-технологиями и всем необходимым наглядным материалом, которые дают возможность проводить более 100 лабораторных работ.

Кроме того, продолжается взаимодействие по транспорту. В 2023 году «Электротранспорт» в рамках нового договора планирует приобретение 15 троллейбусов «Белкоммунмаш».

«Товарооборот между Мурманской областью и республикой Беларусь растёт ударными темпами. По данным белорусской статистики, по итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота в 286 млн долларов с ростом к уровню 2021 года почти в три раза. Данная позитивная тенденция продолжена и в первом квартале 2023 года – объём взаимной торговли составил около 77 млн долларов и более чем в три с половиной раза превысил показатель января – марта 2022 года. Уверен, что с учётом пяти новых соглашений, наше сотрудничество с братской Республикой Беларусь, будет успешно продолжаться», – заключил губернатор.