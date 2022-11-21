Андрей Чибис подвёл итоги субботнего выезда в Октябрьский округ Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в прошедшую субботу губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку по объектам Октябрьского округа Мурманска, а также провёл встречу с жителями. Итоги и ряд озвученных на встрече вопросов обсудили сегодня в ходе оперативного совещания.

«В том числе осмотрел ход капитального ремонта школы №1 и результат капремонта детской поликлиники №1. Обновление социальной инфраструктуры остаётся для нас приоритетным направлением в городе-герое. И за качественным исполнением этих работ должен идти особенно тщательный контроль», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также заехал в новое молодёжное пространство «СОПКИ». Губернатор отметил, что создана прекрасная площадка для молодёжи, и очень важно обеспечить свободную, дружелюбную атмосферу и интересную программу для посетителей пространств.

«Это касается и Мурманска, и других городов. «СОПКИ» должны давать постоянную событийную повестку, необходимо куратору следить за порядком, но фактическими хозяевами должны быть наши юные северяне. Подчеркиваю – дружелюбные и привлекательные пространства, свободные для посетителей. Излишняя регламентация не должна стать барьером для того, чтобы туда приходили ребята. Обратите внимание все, кто этим занимается, комитет молодёжной политики», – призвал губернатор.

Андрей Чибис также посетил недавно благоустроенную площадку отдыха у озера Среднее.

«Хочу отметить благоустройство общественного пространства, хоть оно находится и не в Октябрьском округе, но заехал и туда. Даже в морозную погоду детская площадка и набережная были полны семьями с детьми. Получил от них хорошие отзывы за этот проект, хочу поблагодарить наше Министерство градостроительства и благоустройства и муниципалитет за качественную работу», – сказал губернатор.

По итогам выезда в здании администрации округа состоялась встреча с жителями Мурманска. Почти 3 часа губернатор отвечал на разнообразные вопросы. Все они взяты в работу, несколько губернатор просил коллег прокомментировать.

«Были очень чёткие точечные обращения, и очень конструктивные предложения. Прошу администрацию города по всем вопросам отработать, аппарат правительства проконтролировать, чтобы не было формализма», – сказал Андрей Чибис.

Так, в ходе встречи северянин просил помочь футбольной секции, в которой занимается 150 ребят. Они арендуют помещение на ул. Полярной Дивизии, 5. Крытый стадион с покрытием не подключён к системе водоснабжения и освещения.

«Частная организация арендует ангар, который изначально не был подключён к коммунальным услугам. Мы свяжемся с арендатором и посмотрим, чем можно помочь. Выполнять работы за счёт муниципалитета невозможно, но помощь окажем», – отметила Валентина Доцник, первый заместитель главы администрации Мурманска.

«Это как раз про формализм и не формализм. Там дети занимаются. Нет задачи из бюджета выделить средства, так как это частники. Задача сделать, чтобы там была вода. И для этого есть много других инструментов. Разберитесь с ситуацией, переговорите с водоканалом. Срок – неделя», – подчеркнул Андрей Чибис.

Участник программы «Арктический гектар» обратился к губернатору с просьбой о помощи: недалеко от его участка есть дорога, но часть её – в арендной собственности у предпринимателя, который не заинтересован в предоставлении возможности проезда. Попытки договориться результата не дали.

«Наша рабочая группа уже занимаемся этой проблемой вместе с заявителями. Это территория достаточно известного в регионе фермера, он давно использует землю для сельскохозяйственного производства, в том числе сам чистит и убирает дорогу. В настоящее время мы стараемся привести стороны к диалогу, совместно с администрацией Кольского района, найти удобное для всех решение. В том числе решить вопросы совместного использования данного проезда и несения затрат на содержание этой территории. Думаю, решение найдётся, либо будем рассматривать альтернативный путь с прокладкой дороги», – пояснила Виктория Минкина, глава регионального Министерства имущественных отношений.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что у тех, кто взял гектар, всегда должно быть понимание, куда обратиться, и режим помощи в поиске совместного решения должен быть приоритетным.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23709&page=1